Принесение ковчега с частицей мощей преподобного состоится на следующей неделе
Ковчег с частью мощей святого преподобного Сергия Радонежского прибудет в Иркутскую митрополию 27 июня 2022 года в рамках всероссийского крестного хода, посвящённого 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского – одного из самых почитаемых на Руси святых. Святыня пробудет в Иркутске в течение двух дней: с 27 по 28 июня 2022 года.
Как сообщает пресс-служба Иркутской епархии, торжественная встреча святыни состоится 27 июня в соборе Богоявления (ул. Сухэ-Батора, 1а). Мощи будут открыты для посещения с 9 до 20 часов.
В 9:00 следующего дня, 28 июня, в соборе Богоявления состоится архиерейская литургия. А в 11:00 верующие смогут присоединиться к крестному ходу, который пройдёт с мощами от Богоявленского до Харлампиевского храма.
28 июня с 13 до 20 часов мощи будут открыты для посещения в Харлампиевском Михайло-Архангельском храме (ул. 5 Армии, 59, вход со стороны улицы Горького).
Напомним, что столицу Бурятии ковчег с частью святых мощей посетит 29-30 июня. Ковчег прибудет в Свято-Одигитриевский собор 29 июня после 7:00 утра и будет находиться в нем до 17:00 30 июня. А уже 1 июля в 8:00 состоится торжественная встреча святыни в Казанском кафедральном соборе в Чите.
В Иркутске пройдёт крестный ход с мощами Сергия Радонежского
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В республике выявят и опишут объекты нематериального культурного наследия
Экскурсии пройдут 30 июня
В регионе стартовал проект, посвящённый 85-летию писателя
Девочку назвали Полиной
Забайкалье присоединилось к акции «Огненные картины войны»
В настоящее время идёт капитальный ремонт шести участков
В Максимихе покажут акварели Ирмы Геккер
Уже начался выпуск пробных войлочных продуктов
В нём приняли участие гости из Бурятии и Агинского Бурятского округа
Нарушителей поймали во время рейда
Специалисты РХБ защиты тренировались скрывать войска дымовой завесой
Фестиваль пройдёт в Улан-Удэ 1 и 2 июля
Её установили на АЗС по улице Бабушкина
Осуждённые нарисовали последствия наркомании
«В доброте - огромная сила наших людей», - говорят родители раненого