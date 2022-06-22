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В Иркутске пройдёт крестный ход с мощами Сергия Радонежского

В Иркутске пройдёт крестный ход с мощами Сергия Радонежского
Общество,  Фото:пресс-служба Иркутской епархии
Принесение ковчега с частицей мощей преподобного состоится на следующей неделе

Ковчег с частью мощей святого преподобного Сергия Радонежского прибудет в Иркутскую митрополию 27 июня 2022 года в рамках всероссийского крестного хода, посвящённого 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского – одного из самых почитаемых на Руси святых. Святыня пробудет в Иркутске в течение двух дней: с 27 по 28 июня 2022 года.

Как сообщает пресс-служба Иркутской епархии, торжественная встреча святыни состоится 27 июня в соборе Богоявления (ул. Сухэ-Батора, 1а). Мощи будут открыты для посещения с 9 до 20 часов.

В 9:00 следующего дня, 28 июня, в соборе Богоявления состоится архиерейская литургия. А в 11:00 верующие смогут присоединиться к крестному ходу, который пройдёт с мощами от Богоявленского до Харлампиевского храма.

28 июня с 13 до 20 часов мощи будут открыты для посещения в Харлампиевском Михайло-Архангельском храме (ул. 5 Армии, 59, вход со стороны улицы Горького).

Напомним, что столицу Бурятии ковчег с частью святых мощей посетит 29-30 июня. Ковчег прибудет в Свято-Одигитриевский собор 29 июня после 7:00 утра и будет находиться в нем до 17:00 30 июня. А уже 1 июля в 8:00 состоится торжественная встреча святыни в Казанском кафедральном соборе в Чите.
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