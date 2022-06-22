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В Иркутске временно ограничат продажу алкоголя

В Иркутске временно ограничат продажу алкоголя
Общество,  Фото:pixabay.com
В городе будут отмечать День молодёжи

В Иркутске 26 июня запретят розничную продажу алкогольной продукции. В эту дату в городе пройдёт празднование Дня молодёжи.

Кроме того, согласно постановлению правительства Иркутской области, с 24 июня по 30 июня продажу алкоголя ограничат в дни проведения выпускных балов в школах. Запрет будет действовать с 14:00 до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск Иркутская область алкоголь запрет на продажу спиртных напитков

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