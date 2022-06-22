В Иркутске временно ограничат продажу алкоголя

В городе будут отмечать День молодёжи



В Иркутске 26 июня запретят розничную продажу алкогольной продукции. В эту дату в городе пройдёт празднование Дня молодёжи.



Кроме того, согласно постановлению правительства Иркутской области, с 24 июня по 30 июня продажу алкоголя ограничат в дни проведения выпускных балов в школах. Запрет будет действовать с 14:00 до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

