Эти маршруты пользуются спросом у жителей и гостей Бурятии
Правительство Бурятии приняло решение о расширении полётной программы в Северо-Байкальский и Муйский районы. Теперь самолёты по маршрутам Улан-Удэ – Нижнеангарск и Улан-Удэ – Таксимо будут летать четыре раза в неделю. Новое расписание действительно с июля по август 2022 года.
Объем дополнительного финансирования из республиканского бюджета составит 5,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.
Регулярные пассажирские перевозки в Северо-Байкальский и Муйский районы выполняет авиакомпания «Ангара», используя два воздушных судна типа Ан-24/26. Сейчас эти маршруты осуществляются до трёх раз в неделю и пользуются спросом у жителей и гостей Бурятии. Например, в Таксимо билеты распроданы до середины июля.
- Теперь за счёт дополнительного финансирования по направлению Улан-Удэ – Нижнеангарск – Улан-Удэ количество рейсов в июле и августе увеличится на восемь и Улан-Удэ – Таксимо – Улан-Удэ - на 14 рейсов, – отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
Пассажирские авиаперевозки на территории республики субсидируются правительством Бурятии. Объём финансирования на 2022 год по маршрутам Улан-Удэ – Нижнеангарск – Улан-Удэ и Улан-Удэ – Таксимо – Улан-Удэ составил 62,3 млн рублей.
В Бурятии самолёты в Таксимо и Нижнеангарск будут летать чаще
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