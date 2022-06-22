По республике ожидаются грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 июня по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 14 м/с. Температура днём +24,+29, местами +15,+20.
В Улан-Удэ днём возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +24,+26.
В Улан-Удэ возможен небольшой дождь
Общество, Фото:
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