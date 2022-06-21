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В Улан-Удэ открылась выставка о преступлениях нацистов

В Улан-Удэ открылась выставка о преступлениях нацистов
Общество,  Фото:комитет по образованию Улан-Удэ
Открытие состоялось накануне Дня памяти и скорби

Сегодня, 21 июня, в преддверии Дня памяти и скорби в Центре допризывной подготовки и патриотического воспитания в Улан-Удэ открылась выставка «Преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны и в настоящее время». В пресс-службе комитета по образованию отмечают, что выставка открылась благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». 

 Открыли выставку уполномоченный по правам ребёнка Бурятии Наталья Ганькина, депутат по одномандатному избирательному округу №5, заместитель председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов Анатолий Белоусов, заместитель председателя комитета по образованию Любовь Цепкова, директор Центра допризывной подготовки и патриотического воспитания Олег Зайцев, руководители учреждений дополнительного образования. 


 - Завтра, 22 июня, исполняется 81 год как фашистская Германия напала на Советский Союз. Именно 81 год назад началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны. Советский Союз понёс колоссальные потери. Для нашей страны — это трагедия, это то, что мы не забудем никогда. Отрадно приветствовать тех, кто пришёл сегодня на открытие выставки, кто не равнодушен к системе образования, кто рдеет за будущее наших детей, - отметила Любовь Цепкова.

- Мы организовали эту выставку и хотим показать взрослым, ещё раз напомнить о тех зверствах, которые учиняли и учиняют нацисты. Сегодня мы боремся с нацизмом, а ведь этого не должно быть, - с такими словами открыл выставку Олег Зайцев. 


На выставке был представлен отрывок из фильма «Иди и смотри» (16+) 1985 года, где Великая Отечественная война показана глазами подростка. Реалистичные кадры отражают все те зверства, которое учинила фашистская Германия, преступления против человечности. 

Далее Вадим Таюрский педагог Центра рассказал об инсталляциях и артефактах, представленных на выставке. Рассказал, также и о фотографиях, сделанных с мест боев на Украине. В летний период выставка работает по заявкам учреждений, где проводят свои каникулы дети и подростки. Также педагогами Центра допризывной подготовки организуются выезды в лагерь. Завтра, 22 июня, выставку «Оружие военных лет» увидят дети в лагере «Берёзка».


Возрастное ограничение 16+ 
выставка

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