На электричках ВСЖД бесплатный проезд получат дети до 7 лет

Изменения начнут действовать уже завтра, 22 июня



С 22 июня в поездах пригородного сообщения ВСЖД устанавливается право бесплатного проезда детей в возрасте не старше 7 лет. Возраст ребёнка определяется на день начала поездки.



Ранее бесплатным проездом пользовались дети только до пяти лет. Родители обязаны были покупать билеты в пригородных поездах для детей от 5 до 7 лет за полую стоимость. Теперь независимо от региона проживания, у ребёнка будет право на бесплатный проезд.



- Напоминаем, что проезд детей в возрасте до 7 лет в поездах пригородного сообщения без сопровождения взрослых не допускается, - сообщает пресс-служба ВСЖД.

