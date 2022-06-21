Изменения начнут действовать уже завтра, 22 июня
С 22 июня в поездах пригородного сообщения ВСЖД устанавливается право бесплатного проезда детей в возрасте не старше 7 лет. Возраст ребёнка определяется на день начала поездки.
Ранее бесплатным проездом пользовались дети только до пяти лет. Родители обязаны были покупать билеты в пригородных поездах для детей от 5 до 7 лет за полую стоимость. Теперь независимо от региона проживания, у ребёнка будет право на бесплатный проезд.
- Напоминаем, что проезд детей в возрасте до 7 лет в поездах пригородного сообщения без сопровождения взрослых не допускается, - сообщает пресс-служба ВСЖД.
На электричках ВСЖД бесплатный проезд получат дети до 7 лет
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