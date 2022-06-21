Её авторами стали не только профессионалы, но и любители
С 24 июня в столице Бурятии откроется выставка пленэрных работ «Любовь моя — Улан-Удэ» (0+). Картины можно увидеть на третьем этаже центра современных искусств «Залуу».
- Пленэр объединяет любителей и мастеров в создании произведения искусства. На выставке вы сможете познакомиться с пленэрными работами, выполненными в разных техниках. Участниками выставки являются не только профессионалы, студенты художественных отделений вузов и колледжей, но и простые обыватели, неравнодушные к искусству живописи и графики, - сообщает пресс-служба центра.
Также 30 июня в «Залуу» состоится открытие итоговой выставки проекта «Портретные четверги» (0+). Авторы предоставили 136 работ, из которых некоторые были отобраны для оформления в паспарту и рамы, а остальные работы было решено показать в формате экспозиционной инсталляции.
В Улан-Удэ покажут выставку пленэрных работ
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