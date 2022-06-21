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В Иркутске отметят Международный день балалайки

В Иркутске отметят Международный день балалайки
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие пройдёт возле скульптуры балалаечника

Иркутяне отпразднуют Международный день балалайки. 23 июня в 18:00 на улице Урицкого, у скульптуры музыканта-балалаечника, состоится концерт с участием творческих коллективов города. На уличной сцене выступят оркестр русских народных инструментов под руководством дирижёра Иркутской областной филармонии Василия Моисеенко, преподаватели и учащиеся музыкальных и детских школ искусств Иркутска, а также шоу-группа «Мимино» Евгения Смирнова.

– Балалайка – уникальный инструмент, который актуален и в наши дни. Этот праздник объединяет людей разных профессий и возрастов, показывает духовное богатство, самобытность народного творчества. Важный посыл мероприятия – не забывать свои корни, – отметил организатор мероприятия Евгений Смирнов.

День балалайки – праздник музыкантов-народников, который стал популярен не только в России, но и за рубежом. Традиционно его отмечают 23 июня. Ежегодно в эту дату профессиональные исполнители, творческие коллективы и любители русских народных инструментов дают концерты и показывают своё мастерство, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Возрастное ограничение 6+
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