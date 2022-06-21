В городе сняты ограничения по африканской чуме свиней
В Забайкалье отменили временные ограничения по африканской чуме свиней (АЧС) на территории краевого центра. Теперь читинцы вновь могут заняться разведением поголовья свиней.
- Необходимые мероприятия проведены. Ограничения, которые длились год, отменены, но ещё действует один запрет, - отметил исполняющий обязанности заместителя руководителя Госветслужбы региона Денис Богданов.
Он пояснил, что сегодня из Читы запрещено вывозить живых свиней и свинину. Ограничение снимут сразу после указаний Россельхознадзора России.
- Ветспециалисты настаивают, что вакцинация – самый надёжный способ предотвратить возникновение опасных болезней животных в Забайкалье. Вакцина бесплатная, поскольку многие заболевания крайне заразны и влекут экономические и хозяйственные убытки для всего региона, - сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.
Напомним, в марте прошлого года в Чите лабораторно подтвердился вирус АЧС. За несколько недель из хозяйств читинцев изъяли 2,5 тысячи голов свиней и 6,8 тонны свинины. Сумма ущерба составила более 27 миллионов рублей.
Африканская чума свиней – особо опасная вирусная болезнь со стопроцентной летальностью. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года, но для людей не опасен. Вакцины от него нет. Заболевание наносит как хозяйственный, так и экономический ущерб для всего региона.
В Чите разрешили разводить свиней
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