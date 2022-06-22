У границы с Бурятией проведут фестиваль декабристов

В Забайкалье в четвёртый раз состоится фестиваль «Во глубине сибирских руд»
Культурно-просветительский проект «Во глубине сибирских руд» (0+), посвящённый историко-культурному наследию декабристов, пройдёт с 19 по 21 августа в городе Петровске-Забайкальском. Фестиваль объединит учёных, художников, музееведов, историков, потомков декабристов из разных регионов страны и других неравнодушных к данной тематике людей.
«Во глубине сибирских руд» отражает тему декабристского наследия в разных видах искусства: живописи, музыке, поэзии, театре. Традиционными площадками станут Бестужевский пленэр, конкурс реализованных музейных проектов, конкурс чтецов, вокальный и хореографический конкурсы. Для участников проекта проведут экскурсии по местам, связанным с декабристами.
Напомним, город Петровск-Забайкальский занимает второе место после Санкт-Петербурга по количеству памятников и памятных мест декабризма: их здесь более 80. Фестиваль, созданный с целью сохранения и изучения вклада декабристов в развитие Забайкалья, проводится с 2016 года.
В этом году мероприятие пройдёт в формате культурно-просветительского проекта, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
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