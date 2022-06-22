 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 июня

21 июня

Популярное

У границы с Бурятией проведут фестиваль декабристов

У границы с Бурятией проведут фестиваль декабристов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Забайкалье в четвёртый раз состоится фестиваль «Во глубине сибирских руд»

Культурно-просветительский проект «Во глубине сибирских руд» (0+), посвящённый историко-культурному наследию декабристов, пройдёт с 19 по 21 августа в городе Петровске-Забайкальском. Фестиваль объединит учёных, художников, музееведов, историков, потомков декабристов из разных регионов страны и других неравнодушных к данной тематике людей.

«Во глубине сибирских руд» отражает тему декабристского наследия в разных видах искусства: живописи, музыке, поэзии, театре. Традиционными площадками станут Бестужевский пленэр, конкурс реализованных музейных проектов, конкурс чтецов, вокальный и хореографический конкурсы. Для участников проекта проведут экскурсии по местам, связанным с декабристами.

Напомним, город Петровск-Забайкальский занимает второе место после Санкт-Петербурга по количеству памятников и памятных мест декабризма: их здесь более 80. Фестиваль, созданный с целью сохранения и изучения вклада декабристов в развитие Забайкалья, проводится с 2016 года.

В этом году мероприятие пройдёт в формате культурно-просветительского проекта, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

Возрастное ограничение 0+
фестиваль декабристы Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

У границы с Бурятией проведут фестиваль декабристов
У границы с Бурятией проведут фестиваль декабристов
Общество, 22.06.2022
В Забайкалье в четвёртый раз состоится фестиваль «Во глубине сибирских руд»
В Улан-Удэ возможен небольшой дождь
В Улан-Удэ возможен небольшой дождь
Общество, 22.06.2022
По республике ожидаются грозы
Улан-Удэ впервые примет фестиваль йоги
Улан-Удэ впервые примет фестиваль йоги
Общество, 21.06.2022
Мероприятие пройдёт 26 июня
В Улан-Удэ покажут выставку пленэрных работ
В Улан-Удэ покажут выставку пленэрных работ
Общество, 21.06.2022
Её авторами стали не только профессионалы, но и любители
В Иркутске отметят Международный день балалайки
В Иркутске отметят Международный день балалайки
Общество, 21.06.2022
Мероприятие пройдёт возле скульптуры балалаечника
В Бурятии научная экспедиция изучит Тункинский рифт
В Бурятии научная экспедиция изучит Тункинский рифт
Общество, 21.06.2022
Тунка станет уникальным полигоном для научно-исследовательских работ
На Дальнем Востоке проведут сборы с гранатомётчиками
На Дальнем Востоке проведут сборы с гранатомётчиками
Общество, 21.06.2022
Более тысячи военнослужащих ВВО изучат приёмы современного боя
Улан-Удэ присоединится к акции «Свеча памяти»
Улан-Удэ присоединится к акции «Свеча памяти»
Общество, 21.06.2022
Свечи зажгут на мемориале Победы
Подростки Бурятии прошли «Тропою мужества»
Подростки Бурятии прошли «Тропою мужества»
Общество, 21.06.2022
В столице республике прошли военно-патриотические соревнования
В Иркутске выложат из зажжённых свечей самолёт Ил-4
В Иркутске выложат из зажжённых свечей самолёт Ил-4
Общество, 21.06.2022
В городе состоятся мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби
Супруги из Бурятии отметят 60 лет совместной жизни
Супруги из Бурятии отметят 60 лет совместной жизни
Общество, 21.06.2022
Гармаевы воспитали 4 детей, 10 внуков и 2 правнуков
В Бурятии рассказали о новых правилах поступления в вузы
В Бурятии рассказали о новых правилах поступления в вузы
Общество, 21.06.2022
Абитуриенты не смогут сдавать вступительные экзамены вместо ЕГЭ
В Чите разрешили разводить свиней
В Чите разрешили разводить свиней
Общество, 21.06.2022
В городе сняты ограничения по африканской чуме свиней
Улан-Удэ выбрал лучшие поздравления с Днём города
Улан-Удэ выбрал лучшие поздравления с Днём города
Общество, 21.06.2022
В конкурсе принимали участие лица в возрасте от 14 до 35 лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^