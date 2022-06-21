По прогнозам, будет весьма дождливо
Бурятский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на июль. По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура воздуха по республике в июле ожидается примерно такой же, как в прошлые годы, без аномалий.
При этом второй месяц лета ожидается дождливым.
- Месячное количество осадков на большей части территории республики ожидается больше среднего многолетнего количества. По южной и средней части озера Байкал – около климатической нормы, - сообщили синоптики.
Как сообщал «Байкал-Daily», август ожидается жарким, такой прогноз ещё в марте представил Гидрометцентр России.
Синоптики рассказали, каким будет июль в Бурятии
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