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Синоптики рассказали, каким будет июль в Бурятии

Синоптики рассказали, каким будет июль в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По прогнозам, будет весьма дождливо

Бурятский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на июль. По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура воздуха по республике в июле ожидается примерно такой же, как в прошлые годы, без аномалий.

При этом второй месяц лета ожидается дождливым.

- Месячное количество осадков на большей части территории республики ожидается больше среднего многолетнего количества. По южной и средней части озера Байкал – около климатической нормы, - сообщили синоптики.

Как сообщал «Байкал-Daily», август ожидается жарким, такой прогноз ещё в марте представил Гидрометцентр России
прогноз погоды

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