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В Улан-Удэ семья отпраздновала «Золотую свадьбу»

В Улан-Удэ семья отпраздновала «Золотую свадьбу»
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
Супруги вырастили троих детей

16 июня в Улан-Удэ отметили пятидесятилетний юбилей совместной жизни супруги Анатолий Сергеевич и Людмила Степановна Грачёвы. С торжественной датой юбиляров поздравили представители общественного совета управления и ветераны органов ЗАГС РБ.

- Всю свою трудовую деятельность Людмила Степановна посвятила педагогике: работала в школе, а Анатолий Сергеевич трудился на автопредприятиях. За безупречный труд супруги не раз награждались почётными грамотами и благодарностями, Анатолий Сергеевич удостоен звания «Ветеран труда», - сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

Юбиляры вырастили и воспитали троих детей. Сыновья Игорь и Вячеслав пошли по стопам отца и трудятся в сфере автотранспорта, дочь Наталья работает в военном комиссариате республики. В семье юбиляров 11 внуков и 2 правнука.

- Несмотря на почтенный возраст, трудолюбивые супруги Грачёвы с любовью и удовольствием с ранней весны и до глубокой осени, ухаживают за своей дачей, где все построено с нуля золотыми руками хозяев, - добавили в пресс-службе.

Улан-Удэ семьи свадьба юбилей ЗАГС Бурятия

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