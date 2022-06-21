Минута молчания начнётся одновременно во всех регионах страны
Улан-Удэ присоединится ко всероссийской акции «Минута молчания» (0+).
Минута молчания начнётся одновременно во всех регионах страны 22 июня в 12:15 по московскому времени - это точное время выхода в эфир обращения правительства к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз. Оно прозвучало 22 июня 1941 года. Вся страна узнала, что началась Великая Отечественная война.
На короткое время во всех городах России будет полностью приостановлена повседневная деятельность.
Жителей Улан-Удэ в 17:15 по местному времени призывают присоединиться к минуте молчания в знак почтения к жертвам самой кровопролитной войны в истории человечества, вспомнить родных и близких.
Улан-удэнцы почтят память погибших в годы войны минутой молчания
Общество, Фото:
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