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В Улан-Удэ сотрудники МВД отдохнули на Дне здоровья

В Улан-Удэ сотрудники МВД отдохнули на Дне здоровья
Общество,  Фото:ОГИБДД УМВД России по Улан-Удэ
Одним из конкурсов была «Скатерть-самобранка»

17 июня на турбазе сотрудники управления МВД России по Улан-Удэ провели День здоровья. В традиционном празднике спорта и активного отдыха приняли участие действующие сотрудники и члены их семей.

Соревнования начались с презентаций команд. Выступления участников сопровождались речёвками и красочными плакатами.

Затем команды УМВД по Улан Удэ, отдела полиции №1, отдела полиции №2, патрульно-постовой службы приняли активное участие в турнирах по волейболу, гиревому спорту, перетягиванию каната, стрельбе из пневматической винтовки, а также в семейной эстафете «Папа, мама, я –спортивная семья». А в необычном конкурсе «Скатерть-самобранка» команды продемонстрировали блюда, приготовленные своими руками специально к празднику. Участники в костюмах представителей различных культур и эпох презентовали свои столы, приглашая всех отведать оригинальные и аппетитные угощения.


Для маленьких участников была организована специальная игровая программа: лазертаг, канатная дорожка, канатный спуск, картинг, квест. Сотрудники Госавтоинспекции развернули специальную игровую площадку по ПДД, где с ребятами в игровой форме повторили правила дорожного движения и провели викторину. Юные участники получили тематические призы - световозвращающие брелоки, повязки.

По результатам состязаний первое место заняла команда отдела полиции №1, второе место - патрульно-постовая служба, третье место – у команды городского УМВД.

полиция день здоровья

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