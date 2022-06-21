На Дальнем Востоке проведут сборы с гранатомётчиками

Более тысячи военнослужащих ВВО изучат приёмы современного боя



На общевойсковых полигонах Восточного военного округа пройдут сборы с гранатомётчиками. К мероприятиям будет привлечено более тысячи военнослужащих.



- Одной из особенностей проведения мероприятий боевой подготовки является изучение новых тактических приёмов, используемых в ходе современного высокоманёвренного боя, в частности при уничтожении высокомобильных целей условного противника. В частности, гранатомётчики будут выполнять стрельбы совместно со снайперскими парами, что значительно увеличивает эффективность поражения движущихся на высокой скорости целей, - сообщает пресс-служба ВВО.



В программу практических стрельб включены элементы, основанные на опыте ведения современных вооружённых конфликтов. Огневое поражение целей будет наноситься из ручных противотанковых гранатомётов РПГ и автоматических гранатомётов станковых АГС «Пламя».



- Наблюдение за местностью будет выполняться с применением станций и комплексов разведки. При обнаружении целей военнослужащие проведут идентификацию, определят расстояние до них, выполнят корректировку огня с учётом имеющихся метеоданных, - добавили в пресс-службе округа.



Также гранатомётчики будут применять дневные и ночные приборы прицеливания и наблюдения в условиях ведения огня со сменой позиций по целям, находящимся на различной дальности.

