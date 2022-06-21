Более тысячи военнослужащих ВВО изучат приёмы современного боя
На общевойсковых полигонах Восточного военного округа пройдут сборы с гранатомётчиками. К мероприятиям будет привлечено более тысячи военнослужащих.
- Одной из особенностей проведения мероприятий боевой подготовки является изучение новых тактических приёмов, используемых в ходе современного высокоманёвренного боя, в частности при уничтожении высокомобильных целей условного противника. В частности, гранатомётчики будут выполнять стрельбы совместно со снайперскими парами, что значительно увеличивает эффективность поражения движущихся на высокой скорости целей, - сообщает пресс-служба ВВО.
В программу практических стрельб включены элементы, основанные на опыте ведения современных вооружённых конфликтов. Огневое поражение целей будет наноситься из ручных противотанковых гранатомётов РПГ и автоматических гранатомётов станковых АГС «Пламя».
- Наблюдение за местностью будет выполняться с применением станций и комплексов разведки. При обнаружении целей военнослужащие проведут идентификацию, определят расстояние до них, выполнят корректировку огня с учётом имеющихся метеоданных, - добавили в пресс-службе округа.
Также гранатомётчики будут применять дневные и ночные приборы прицеливания и наблюдения в условиях ведения огня со сменой позиций по целям, находящимся на различной дальности.
На Дальнем Востоке проведут сборы с гранатомётчиками
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