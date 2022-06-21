В Бурятии рассказали о новых правилах поступления в вузы

Абитуриенты не смогут сдавать вступительные экзамены вместо ЕГЭ



В этом году появилось сразу несколько изменений в правилах поступления в вузы. Новые правила вступили в силу 1 марта и останутся актуальными до 1 сентября 2027 года.



Главные нововведения:

- Результаты ЕГЭ будут действительны за 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годы;

- «Второй волны» поступления, как и в 2021 году, не будет;

- Абитуриенты не смогут сдавать вступительные экзамены вместо ЕГЭ. Выбирать между сдачей ЕГЭ и дополнительных испытаний (ДВИ) для поступления в вуз могут лишь выпускники колледжей, которые обучались по схожей программе;

- Отменено правило, при котором в разных вузах будут требовать разные предметы по одной и той же специальности;

- Льготы для победителей олимпиад сократили: если раньше они могли подать заявление сразу на несколько программ, то теперь — только на одну;

- Вузы начнут принимать документы с 20 июня. При этом абитуриенты смогут подать заявление на поступление тремя способами: очно, дистанционно через различные порталы (например, «Госуслуги»), а также почтой России;

- С 7 по 20 июля будет открыт приём документов для поступающих по ДВИ. Те, кто сдавал ЕГЭ, а также абитуриенты, имеющие право на поступление в вуз без вступительных испытаний, смогут подать документы на поступление до 25 июля;

- Конкурсные списки будут опубликованы 27 июля. Приём согласий на зачисление поступающих без ДВИ, а также на квотные места запланирован на 28 июля. Завершение приёма заявлений о согласии на бюджет появятся 3 августа, а приказы на бюджетные места — 9 августа;

- Как и раньше, подавать документы можно максимум в пять вузов;

- Согласие на зачисление и оригинал аттестата необходимо будет приносить в приёмные комиссии до зачисления, а не после. Сделать это можно будет либо самому, либо через доверенное лицо;

- Медицинская справка нужна при поступлении в медицинские и военные вузы, а также при приёме на ряд направлений и специальностей, перечень которых указан на сайтах вузов;

- В качестве дополнительных достижений вузы засчитают не только золотые, но и серебряные и бронзовые значки ГТО;

- С 2022 года олимпиадникам разрешается использовать только одно право на поступление без вступительных экзаменов (БВИ) на одном конкурсе, не важно, сколько соревнований они выиграли и какие награды получили. Во всех остальных конкурсах они будут участвовать по ЕГЭ, как все.



- Согласно приказу Минобрнауки, минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку — 40, по математике — 39, по физике — 39, по обществознанию — 45, по истории — 35. Минимальный порог по информатике составит 44 балла, по иностранному языку — 30, по литературе — 40, по биологии — 39, по географии — 40, по химии — 39, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



Кроме этого, выпускники из Беларуси теперь смогут поступить в российские вузы по результатам экзаменов из своих школ — их приравняют к баллам ЕГЭ.



