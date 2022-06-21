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В Бурятии открыли пункты полиции на Байкале и на Щучке

В Бурятии открыли пункты полиции на Байкале и на Щучке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Чаще всего обворовывают пьяных отдыхающих

В Бурятии стартовал основной этап комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Курорт-2022».

В наиболее посещаемых курортных зонах открыты временные пункты полиции: на озере Щучьем в Селенгинском районе, в местностях Култушная, Байкальский Прибой, Энхалук Кабанского района, в природном парке «Шумак» Окинского района.

- В курортные районы организовано направление дополнительных сил из других территориальных органов МВД на районном уровне, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Отметим, в летнем сезоне 2021 года в курортных местах Бурятии было совершено 33 преступления, что на 21,4% меньше, чем в 2020 году.

Большая часть преступлений – это кражи. Из них 13 совершены с побережья, шесть - из автомобилей, девять - с территории туристических баз, где в большинстве своем, отсутствовала охрана и видеонаблюдение.

Чаще всего обворовывают отдыхающих, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения.

полиция

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