В Иркутске выложат из зажжённых свечей самолёт Ил-4

Общество, Фото: пресс-служба минмолодёжи Иркутской области

В городе состоятся мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби



В Иркутске 21 июня в 21:30 на площади у мемориала «Вечный огонь Славы» состоится митинг, посвящённый Дню памяти и скорби. Также памятные мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях региона.



В рамках митинга пройдёт всероссийская акция «Свеча памяти». Мероприятие стало традиционным, ежегодно у мемориала собираются жители региона и зажигают свечи в память о тех, кто остался на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.



Кроме этого, в Иркутске состоится международная акция «Огненные картины войны».



- Участники-волонтёры акции у мемориала «Вечный огонь» создадут изображение из свечей, посвящённое вкладу региона и его жителей в Великую Победу. Все инсталляции объединит общий лозунг – «Помним». Волонтёры выложат крылатую гордость России – Ил-4. Ил-4 является одним из самых известных самолётов Второй мировой войны, который принимал участие во всех важнейших операциях на советско-германском фронте. Наиболее значимым достижением данных машин были бомбардировки Берлина в самом начале войны. С 1941 по 1945 годы Иркутский авиазавод выпустил 919 тяжёлых бомбардировщиков Ил-4, - сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.



Также в рамках митинга состоится возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь». В годовщину начала Великой Отечественной войны у Вечного огня пройдёт минута молчания.



Участниками акции станут жители Иркутской области, члены общественных объединений, студенты.



Возрастное ограничение 12+

