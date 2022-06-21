В городе состоятся мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби
В Иркутске 21 июня в 21:30 на площади у мемориала «Вечный огонь Славы» состоится митинг, посвящённый Дню памяти и скорби. Также памятные мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях региона.
В рамках митинга пройдёт всероссийская акция «Свеча памяти». Мероприятие стало традиционным, ежегодно у мемориала собираются жители региона и зажигают свечи в память о тех, кто остался на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.
Кроме этого, в Иркутске состоится международная акция «Огненные картины войны».
- Участники-волонтёры акции у мемориала «Вечный огонь» создадут изображение из свечей, посвящённое вкладу региона и его жителей в Великую Победу. Все инсталляции объединит общий лозунг – «Помним». Волонтёры выложат крылатую гордость России – Ил-4. Ил-4 является одним из самых известных самолётов Второй мировой войны, который принимал участие во всех важнейших операциях на советско-германском фронте. Наиболее значимым достижением данных машин были бомбардировки Берлина в самом начале войны. С 1941 по 1945 годы Иркутский авиазавод выпустил 919 тяжёлых бомбардировщиков Ил-4, - сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.
Также в рамках митинга состоится возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь». В годовщину начала Великой Отечественной войны у Вечного огня пройдёт минута молчания.
Участниками акции станут жители Иркутской области, члены общественных объединений, студенты.
Возрастное ограничение 12+
В Иркутске выложат из зажжённых свечей самолёт Ил-4
Общество, Фото:
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