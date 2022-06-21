Театр из Бурятии начал гастроли в Иркутске с премьеры

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Жителям областной столицы покажут 5 опер, 4 балета и 2 концерта



Бурятский академический театр оперы и балета открыл гастроли в Иркутске. Они пройдут с 20 июня по 2 июля на сцене областного музыкального театра имени Н.М. Загурского. Для иркутской публики выступят около 200 артистов из Бурятии. Театр из Улан-Удэ не выезжал с гастролями в соседний регион в течение пяти лет. До этого выступления в Иркутске были традицией труппы, их проводили с 2009 года.



– За эти две недели мы представим самые интересные спектакли, которые были созданы за эти пять лет. С приходом нового художественного руководителя Владимира Рылова у нас изменилась репертуарная политика, в афише стало появляться больше русских названий и спектаклей, которые сопряжены с патриотичностью. Также у нас обновилась труппа. Я уверен, новые великолепные голоса порадуют иркутскую публику, – рассказал директор Бурятского театра оперы и балета Дмитрий Дылыков.



20 июня театр показал премьерный спектакль этого сезона «Страницы оперы «Руслан и Людмила» (6+). Фрагменты из знаменитой оперы Михаила Глинки прозвучали в исполнении солистов оперы, хора и симфонического оркестра. Художественный руководитель театра Владимир Рылов прочитал стихи из поэмы Александра Пушкина. Декорации, в которых использованы иллюстрации к разным пушкинским сюжетам, создали сказочную атмосферу и проводили слушателей в мир Древней Руси.



21 июня состоится показ оперы Масканьи «Cavalleria Rusticana» - «Сельская честь» (16+). Сюжет повествует о жизни села и быте сельской бедноты. В опере обрисованы повседневные заботы и психологические переживания героев.



22 июня театр представит шедевр Пуччини, одну из самых популярных опер в мире «Тоска» (16+). Она рассказывает о событиях, которые произошли в Риме после неожиданной победы Наполеона в битве при Маренго.



23 июня пройдёт показ второго премьерного спектакля театра. Это постановка Владимира Рылова по опере Н.А. Римского-Корсакова «‎‎Царская невеста» (12+). 24 июня артисты покажут одну из популярнейших опер - «‎Травиату» (16+) Джузеппе Верди в современном перевоплощении.



25 июня художественный руководитель бурятского театра Владимир Рылов, солисты, хор и оркестр приготовили подарок для почитателей классической музыки – симфонический концерт с шедеврами отечественной музыки (6+). В программе – поэма «Военные письма» Валерия Гаврилина и кантата «Александр Невский» Сергея Прокофьева.



Балетная труппа привезёт визитную карточку Бурятского театра оперы и балета – спектакль «Красавица Ангара» (6+), а также классический балет «Лебединое озеро» (6+). Также иркутский зритель сможет впервые увидеть спектакль «Тысяча и одна ночь» (12+) в обновлённой редакции и постановку «Талисман» (12+), номинированную на национальную премию «Золотая маска» в 2020 году. Завершатся гастроли вечером русского романса 2 июля (6+). Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.



