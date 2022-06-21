Жителей просят сперва обращаться в ресурсоснабжающую организацию, и уже затем в надзорные органы
Жительнице посёлке Таксимо Муйского района провели перерасчёт за электроэнергию на сумму 40 тысяч рублей. Произошло это после того, как женщина подала обращение о несогласии с начислениями за потребленную электроэнергию в Госстройжилнадзор.
Осенью 2020 года жительнице посёлка установили новый прибор учёта. Однако при монтаже прибора неправильно была выполнена схема подключения. В начале этого года суммы начислений за электроэнергию увеличились, и женщина обратилась в надзорные органы.
- Госстройжилнадзор запросил акты ввода и проверки прибора учёта, а также иные сведения для проверки правильности начислений за электроэнергию. Выяснилось, что в январе схема подключения была исправлена. Но по вопросу начислений жительница сама не обратилась в ресурсоснабжающую компанию. В ходе рассмотрения обстоятельств обращения гарантирующий поставщик произвёл перерасчёт начислений на сумму чуть более 40 тысяч, - сообщили в Госстройжилнадзоре.
Отметим, для контроля состояния приборов учёта и расчётов потребителям в первую очередь следует обращаться в ресурсоснабжающую организацию. Это значительно ускорит решение вопроса. В надзорные органы нужно обращаться тогда, когда решить вопрос на месте не представляется возможным, поясняют специалисты.
Жительнице Бурятии сделали перерасчёт в 40 тысяч за электричество
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жителей просят сперва обращаться в ресурсоснабжающую организацию, и уже затем в надзорные органы
Ширап Тарбаев награждён орденом Мужества посмертно
13 новых площадок будут построены во всех районах города
Андрей Цыбиков был уроженцем Джидинского района
В Улан-Удэ состоялась презентация нового хирургического корпуса Бурятского онкологического диспансера
Чаще всего одометр «корректируют» у Toyota Camry
Павел Григорьевич был автором и соавтором знаковых архитектурных сооружений Улан-Удэ
В дело вмешалась прокуратура
Желающие могут совершить путешествие в мир природы
В республике прошли детские кубки, первенства и фестивали
Воздух прогреется до +29 градусов
Юбилейные торжества стартуют 25 июня
Участников «Семейской круговой» ждёт насыщенная программа
Участие могут принять все желающие
Церемония открытия пройдёт 24 июня