Жительнице Бурятии сделали перерасчёт в 40 тысяч за электричество

Жителей просят сперва обращаться в ресурсоснабжающую организацию, и уже затем в надзорные органы



Жительнице посёлке Таксимо Муйского района провели перерасчёт за электроэнергию на сумму 40 тысяч рублей. Произошло это после того, как женщина подала обращение о несогласии с начислениями за потребленную электроэнергию в Госстройжилнадзор.



Осенью 2020 года жительнице посёлка установили новый прибор учёта. Однако при монтаже прибора неправильно была выполнена схема подключения. В начале этого года суммы начислений за электроэнергию увеличились, и женщина обратилась в надзорные органы.



- Госстройжилнадзор запросил акты ввода и проверки прибора учёта, а также иные сведения для проверки правильности начислений за электроэнергию. Выяснилось, что в январе схема подключения была исправлена. Но по вопросу начислений жительница сама не обратилась в ресурсоснабжающую компанию. В ходе рассмотрения обстоятельств обращения гарантирующий поставщик произвёл перерасчёт начислений на сумму чуть более 40 тысяч, - сообщили в Госстройжилнадзоре.



Отметим, для контроля состояния приборов учёта и расчётов потребителям в первую очередь следует обращаться в ресурсоснабжающую организацию. Это значительно ускорит решение вопроса. В надзорные органы нужно обращаться тогда, когда решить вопрос на месте не представляется возможным, поясняют специалисты.

