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На Украине погиб 31-летний сержант из Бурятии

На Украине погиб 31-летний сержант из Бурятии
Общество, 
Ширап Тарбаев награждён орденом Мужества посмертно

Сегодня, 21 июня, в Закаменском районе Бурятии прощаются с погибшим в ходе спецоперации Тарбаевым Ширапом Дашиевичем. Ему был 31 год.

Он погиб 12 июня при исполнении воинского долга в Харьковской области, сообщается в группе «Закамна-инфо».

Ширап Тарбаев родился 7 января 1991 года в селе Санага Закаменского района. Был старшим сыном в семье.

В 2008 году окончил Санагинскую среднюю школу. Поступил на агрономический факультет БГСХА, в 2013 году получил диплом о высшем образовании по специальности «Лесное дело».

Срочную службу проходил в Амурском спасательном центре МЧС с 2014 по 2015 годы.

В 2016 году заключил контракт. Служил в звании гвардии сержанта.

Во время службы был награждён почётной грамотой и медалью за добросовестное выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, медалью Министерства обороны РФ за участие в параде.

Ширап Дашиевич был скромным, трудолюбивым, общительным, отзывчивым, ответственным человеком. Верный товарищ и друг, он имел много друзей, всегда был приветлив. Уважительно относился к своим родителям, учителям, старшим по возрасту.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Ширап Дашиевич награждён орденом Мужества посмертно.

Митинг-прощание проходит сегодня в селе Санага.

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