Футболистки Бурятии стали призёрами межрегионального фестиваля

Общество, Фото: СШОР г. Гусиноозёрска

Команда заняла второе место



С 17 по 19 июня в городе Барнаул прошёл межрегиональный этап международного фестиваля «Локобол». В соревнованиях принимали участие футбольные команды девочек до 13 лет из Урала, Сибири и Дальнего Востока. В этапе были представлены 9 команд, представлявших Бурятию, Барнаул, Ордынск, Абазу, Южно-Сахалинск, Томск, Иркутск, Ленинск-Кузнецкий и Копейск.



Футболистки Бурятии успешно выступили и заняли второе место. Первое место выиграла команда «Алтай» из Барнаула. На третьем – иркутянки. Екатерина В. из команды «Гвардия-Бурятия» была признана одним из лучших игроков турнира.



- В состав сборной Бурятии вошли наши девочки, воспитанницы МБУ «СШОР г. Гусиноозёрска»: Лыгжима Ц., Ксения Т. и Ксения Н. Тренер Найданов Андрей Николаевич, - сообщает Гусиноозёрская спортшкола.

