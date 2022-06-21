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Футболистки Бурятии стали призёрами межрегионального фестиваля

Футболистки Бурятии стали призёрами межрегионального фестиваля
Общество,  Фото:СШОР г. Гусиноозёрска
Команда заняла второе место

С 17 по 19 июня в городе Барнаул прошёл межрегиональный этап международного фестиваля «Локобол». В соревнованиях принимали участие футбольные команды девочек до 13 лет из Урала, Сибири и Дальнего Востока. В этапе были представлены 9 команд, представлявших Бурятию, Барнаул, Ордынск, Абазу, Южно-Сахалинск, Томск, Иркутск, Ленинск-Кузнецкий и Копейск.

Футболистки Бурятии успешно выступили и заняли второе место. Первое место выиграла команда «Алтай» из Барнаула. На третьем – иркутянки. Екатерина В. из команды «Гвардия-Бурятия» была признана одним из лучших игроков турнира.

- В состав сборной Бурятии вошли наши девочки, воспитанницы МБУ «СШОР г. Гусиноозёрска»: Лыгжима Ц., Ксения Т. и Ксения Н. Тренер Найданов Андрей Николаевич, - сообщает Гусиноозёрская спортшкола.
футбол Бурятия спорт фестиваль дети

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