В конкурсе принимали участие лица в возрасте от 14 до 35 лет
С 1 по 16 июня в социальных сетях проводился городской конкурс медиапоздравлений «Мы любим Улан-Удэ», посвящённый 356-летию столицы Бурятии.
После подведения результатов, в номинации «Лучшее видеопоздравление» первое место заняла профсоюзная организация студентов института пищевой инженерии и биотехнологии ВСГУТУ. Второе место присудили корреспондентам медиацентра «Школьное телевидение» ЦДО «Малая Академия Наук». Третьего места удостоился коллектив Бурятского республиканского техникума автомобильного транспорта.
В номинации «Лучший фотокадр» призы распределились следующим образом. Первое место присудили Елене Головиной. Второе место выиграла Дарима Донирова. Третье место заняла команда студенческого актива Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта.
Награждение победителей состоится 27 июня в 10:00 в парке «Юбилейный», сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Улан-Удэ выбрал лучшие поздравления с Днём города
Общество, Фото:
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