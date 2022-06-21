В Улан-Удэ благоустройство «1000 дворов» идёт по графику

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

13 новых площадок будут построены во всех районах города



В улан-удэнских дворах уже ремонтируют дорожки и тротуары, в скором времени приступят к установке скамеек, урн, смонтируют детское и спортивное оборудование. К осени 13 новых площадок будут построены во всех районах города. По некоторым объектам ход работ замедлен из-за реконструкции инженерных сетей.



– На всех 13 объектах ведутся работы. У нас есть вопросы по Кабанской, 16 – это технический вопрос. На прошлой неделе там завершены ремонтные работы ТГК-14, сейчас уже начнутся работы непосредственно по благоустройству, – рассказал Александр Тюрюханов, первый заместитель председателя комитета городского хозяйства.



Один из главных аргументов при благоустройстве: учесть сроки проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и замене инженерных сетей. Чтобы избежать ситуаций, когда после выполнения работ по благоустройству дворовых территории, приходится менять инженерные коммуникации в этих же дворах.



– Мы уже не первый год предусматриваем, чтобы параллельно, наши ресурсоснабжающие организации проводили ремонт сетей, там, где пересекаются объекты благоустройства. Так по улице Жердева 98, 100, 102, 108 пока работы не ведутся, в связи необходимостью перекладки кабелей ПАО «Россети-Сибирь», – добавил Александр Тюрюханов.



В целом, работы выполняются по графику производства работ и в соответствии муниципальными контрактами.



– По Шумяцкого, 7 у нас выполнены работы по укладке тротуарной плитки, сделали освещение. Люди говорят, что нет рабочих, а рабочих нет только потому, что у нас изготавливаются малые архитектурные формы. Они изготавливаются от 40 до 50 дней, доставка в среднем занимает 10 дней. Как только МАФы придут, ориентировочно это начало июля, мы начинаем их сборку и продолжим работы по укладке резинового покрытия. По Кабанской проводили перекладку труб, по проспекту 50-летия Октября столбы освещения стояли, мы их перенесли, сейчас там плотно работы начинаются, – рассказал представитель подрядной организации Максим Наталин.



Ход работ контролируют районные администрации, комитет городского хозяйства, «Улан-Удэстройзаказчик». Также сами жители дворов тщательно следят за ходом работ.



– Хотел бы обратиться к жителям города, если есть какие-то неудобства, мы просим с пониманием подойти к этому моменту. Мы делаем это для того, чтобы в будущем не нарушать благоустройство ваших дворов, – отметил Александр Тюрюханов.



Если у вас есть вопросы по ходу проведения работ, можно обратиться по номеру, который указан на информационном паспорте объекта, либо позвонить в комитет городского хозяйства по номеру: 23-54-79. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

