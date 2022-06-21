Гармаевы воспитали 4 детей, 10 внуков и 2 правнуков
Семья из Бурятии отпразднует в этом году бриллиантовую свадьбу – 60 лет совместной жизни. Василий Бадмажапович и Дора Ешеевна Гармаевы – заслуженные работники физической культуры РБ и РФ, отличники народного просвещения РФ, почётные работники РБ, ветераны спорта РБ.
Родились супруги в селе Нурта Закаменского района. В начальной школе учились в селе Хужир, потом обучались в Цакирской школе. После школы их пути разошлись: Василий ушёл в армию, а Дора поступила в Бурятский пединститут имени Д. Банзарова на факультет «Физического воспитания».
- В начале 1962 года в январе месяце они встретились на центральном стадионе Закаменска. Катаясь на коньках, они увидели друг друга, Дора Ешеевна в тот день опередила в эстафете, а Василий Бадмажапович пришёл с армии в красивой длиной шинели до пола! Он служил пограничником. И в марте месяце Василий Бадмажапович начал ухаживать за Дорой Ешеевной. И в октябре 1962 года они поженились, - сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
Осенью они отметят 60 лет совместной жизни. Супруги воспитали 4 детей: Романа, Альберта, Анжелу и Елену. Помогают в воспитании 10 внуков и 2 правнуков.
Чета Гармаевых стояла у истоков становления волейбола в Закаменске и Бурятии. Стаж работы Василия Бадмажаповича – 30 лет, у Доры Ешеевны – 50 лет в детско-юношеской спортивной школе Закаменска. Воспитали плеяду волейболистов, прославивших спортивную школу Закамны не только в республике Бурятия, но и за её пределами.
Супруги из Бурятии отметят 60 лет совместной жизни
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