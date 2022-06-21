Новый онкостационар в Бурятии сократит очередь на операции









Палаты оснащены автоматическими системами оповещения медработников, также с их помощью можно пригласить пациента на перевязку. Все отделения оснащены новейшим высокотехнологичным оборудованием.



- У нас теперь есть такое оборудование, которое увеличивает в 152 раза. То есть мы можем увидеть в ворсинках эпителия кровоснабжение. Очень большие возможности появляются. По национальному проекту было приобретено 67 единиц эндоскопического оборудования, из них семь видеостоек экспертного класса, которые позволяют нам выявлять ранние формы рака и лечить их, - рассказал заведующий отделением эндоскопии Вячеслав Ринчинов.



- В новых условиях уже удалось увеличить объёмы высокотехнологичных медицинских вмешательств, в том числе детекцию сторожевых лимфоузлов с использованием современных отечественных радиохимпрепаратов. С таким превосходным оборудованием существенно увеличилось количество малотравматичных операций. Так, в 2021 году мы провели всего 10% таких операций, а за прошедший месяц мы повысили до 27%, - сообщил заведующий отделением онкогинекологии Максим Очиров.



Для работы с новым оборудованием организована система непрерывного обучения медицинского персонала. Каждый год специалисты проходят обучение в Москве, Санкт-Петербурге, других федеральных центрах и за границей. Персонал стационара увеличен в два раза – с 350 до 700 сотрудников.







