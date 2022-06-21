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Новый онкостационар в Бурятии сократит очередь на операции

Новый онкостационар в Бурятии сократит очередь на операции
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В Улан-Удэ состоялась презентация нового хирургического корпуса Бурятского онкологического диспансера

20 июня глава Бурятии Алексей Цыденов посетил новый стационар республиканского онкологического диспансера, который открыл двери, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Церемония открытия стационара состоялась 18 июня. Участие в церемонии принял в режиме видеосвязи президент Владимир Путин.

Накануне врачи рассказали и показали, что изменилось с появлением нового хирургического корпуса.

- Площадь этого здания составляет 17800 кв. м., что практически в пять-шесть раз больше прежних площадей. Один операционный блок у нас занимает весь пятый этаж. Это восемь операционных залов с новейшим оборудованием, огромные реанимационные залы. Раньше у нас реанимационных коек было шесть, сейчас их стало 14. Создано пять онкологических клинических отделений, в каждом отделении - по 30 коек. Многое изменится благодаря новому корпусу, прежде всего, должна сократиться очередь, учитывая, что у нас теперь восемь операционных залов, на которых можно одновременно оперировать. У нас уже сейчас увеличилось количество операций, мы за месяц прооперировали на 50% больше, чем в старом корпусе, - рассказала главный врач республиканского клинического онкологического диспансера Инесса Шагдурова.



Палаты оснащены автоматическими системами оповещения медработников, также с их помощью можно пригласить пациента на перевязку. Все отделения оснащены новейшим высокотехнологичным оборудованием.

- У нас теперь есть такое оборудование, которое увеличивает в 152 раза. То есть мы можем увидеть в ворсинках эпителия кровоснабжение. Очень большие возможности появляются. По национальному проекту было приобретено 67 единиц эндоскопического оборудования, из них семь видеостоек экспертного класса, которые позволяют нам выявлять ранние формы рака и лечить их, - рассказал заведующий отделением эндоскопии Вячеслав Ринчинов.

- В новых условиях уже удалось увеличить объёмы высокотехнологичных медицинских вмешательств, в том числе детекцию сторожевых лимфоузлов с использованием современных отечественных радиохимпрепаратов. С таким превосходным оборудованием существенно увеличилось количество малотравматичных операций. Так, в 2021 году мы провели всего 10% таких операций, а за прошедший месяц мы повысили до 27%, - сообщил заведующий отделением онкогинекологии Максим Очиров.

Для работы с новым оборудованием организована система непрерывного обучения медицинского персонала. Каждый год специалисты проходят обучение в Москве, Санкт-Петербурге, других федеральных центрах и за границей. Персонал стационара увеличен в два раза – с 350 до 700 сотрудников.


Впервые создано отделение онкоурологии. Ранее хирургическая помощь при опухолях мочеполовой системы оказывалась в отделениях республиканской клинической больницы имени Семашко и БСМП. Отделение в новом стационаре рассчитано на 30 коек. В палатах обеспечены комфортабельные условия: отдельный санузел, душевые. Всё для ускорения процессов восстановления предусмотрено и в отделении анестезиологии и реанимации.

- Здесь получают лечение самые тяжёлые пациенты, с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями, в послеоперационном периоде. Помимо современных аппаратов и оборудования, на каждого больного имеется персональная вентиляция. Это, конечно, совершенно иной уровень, - отметил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Александр Доржиев.

Для психологической поддержки пациентов в стационаре создали комнаты духовного уединения – молельные. Содействие медикам оказали священнослужители, которые помогли создать алтари.


Стационар стал важнейшим этапом большого проекта по созданию центра онкологической помощи в республике.

- Диспансер начинал строиться давно - в 2008 году. Но финансирование строительства шло низкими темпами. В 2017 году по нашему обращению Владимир Владимирович Путин дал прямое поручение о том, чтобы обеспечили полное финансирование. Было выделено порядка 3 млрд рублей. В целом, с 2008 года на строительство поликлиники и стационара, а также на новое оборудование было вложено порядка 5 млрд рублей. Сегодня здесь могут проводить 4500 операций в год. Осенью у нас будет открыт Центр ядерной медицины Он позволяет делать более точную диагностику, и такой комплекс высокоточной диагностики и высококачественного лечения будут доступны для наших жителей бесплатно, в рамках средств ОМС. Мы также можем оказывать помощь желающим из других регионов, из других стран. Но прежде всего - наши пациенты, наши жители, - отметил Алексей Цыденов.
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