Объявлены результаты лабораторных исследований реки Малая Манжа
В Бурятии Бурприроднадзор провёл выездное обследование русла реки Малая Манжа в Селенгинском районе. Были взяты пробы воды из реки и прилегающей почвы на предмет выявления загрязняющих веществ в водоохранной зоне.
- По результатам лабораторных испытаний превышений предельно-допустимых концентраций в воде по аммоний-иону, магнию, нитрат-иону не установлено. По результатам лабораторных испытаний почвы превышений предельно-допустимых концентраций по азоту аммонийному, азоту нитратов также не установлено, - сообщает Бурприроднадзор.
Эти результаты подтверждаются результатами испытаний, проведённых ранее управлением Роспотребнадзора 14 апреля, 6 мая, 7 мая и 13 мая этого года. Согласно им, отобранные пробы в объёме проведённых испытаний соответствует требованиям СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Таким образом, факты загрязнения воды в реке Малая Манжа и прилегающей почвы не подтвердились.
Как сообщалось ранее, недалеко от села Средний Убукун в Селенгинском районе Бурятии произошёл массовый падёж скота. В мае основной версией было то, что коровы погибли из-за воды, заражённой химикатами.
В Бурятии массовый падёж коров произошёл не из-за реки
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