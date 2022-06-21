Подростки Бурятии прошли «Тропою мужества»

В столице республике прошли военно-патриотические соревнования
В Улан-Удэ, на базе отдыха «Салют» состоялся республиканский военно-патриотический турнир «Тропою мужества», посвящённый памяти Николая Доржиева и направленный на профилактику правонарушений среди детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении, стоящих на различных видах учёта.
За звание лучших боролись команды из районов Бурятии и столицы республики. Юные жители региона показали свои навыки в стрельбе из лука и пневматики, разборке и сборке АК-74, пейнтбольном тире, а также эстафетах и перетягивании каната.
- Мы лучшие у себя в районе, поэтому надеемся на победу, - рассказали перед началом соревнований ребята команды «Селенга» из Селенгинского района.
После прохождения испытаний призовые места в номинациях распределились следующим образом:
Стрельба из лука: 1 место - «Патриот» из Прибайкальского района, 2 место - «Убойная сила» из Кяхтинского района, 3 место - команда «Адреналин» из Иволгинского района;
Пейнтбольный тир: 1 место - «Селенга» из Селенгинского района, 2 место - «Убойная сила» из Кяхтинского района, 3 место - «Патриот» из Прибайкальского района;
Неполная разборка-сборка АК-74: 1 место - «Селенга» из Селенгинского района, 2 место - «Патриот» из Прибайкальского района, 3 место - «Победа» из Заиграевского района;
Стрельба из пневматического оружия: 1 место - «Селенга» из Селенгинского района, 2 место - «Победа» из Заиграевского района, 3 место - «Адреналин» из Иволгинского района;
Перетягивание каната: 1 место - «Селенга» Селенгинского района, 2 место - «Патриот» из Прибайкальского района, 3 место - «Убойная сила» из Кяхтинского района;
Эстафета: 1 место - «Убойная сила» из Кяхтинского района, 2 место - «Победа» из Заиграевского района, 3 место - «Селенга» из Селенгинского района;
Безоговорочным лидером патриотического турнира «Тропою мужества» стала команда «Селенга» из Селенгинского района. Второе место заняла «Убойная сила» из Кяхтинского района, а третьим стал «Патриот» из Прибайкальского района. Все участники соревнований без исключения получили сертификаты на спорттовары.
Напомним, что соревнования в честь Николая Доржиева, который внёс большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, проводят с 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Подростки Бурятии прошли «Тропою мужества»
Общество, Фото:
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