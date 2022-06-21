В Бурятии работникам сельскохозкооператива не выплатили зарплату за март

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



В Джидинском районе Бурятии прокурорской проверкой сельскохозяйственного производственного кооператива выявлено нарушение закона в сфере оплаты труда.



Задолженность по заработной плате перед 13 работниками за март составила 188 тысяч рублей.



После прокурорского вмешательства долг по зарплате погашен.



В отношении руководителя организации возбуждено административное дело за невыплату в срок заработной платы. Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

