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В Бурятии работникам сельскохозкооператива не выплатили зарплату за март

В Бурятии работникам сельскохозкооператива не выплатили зарплату за март
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В дело вмешалась прокуратура

В Джидинском районе Бурятии прокурорской проверкой сельскохозяйственного производственного кооператива выявлено нарушение закона в сфере оплаты труда.

Задолженность по заработной плате перед 13 работниками за март составила 188 тысяч рублей.

После прокурорского вмешательства долг по зарплате погашен.

В отношении руководителя организации возбуждено административное дело за невыплату в срок заработной платы. Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
долги прокуратура

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