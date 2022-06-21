В дело вмешалась прокуратура
В Джидинском районе Бурятии прокурорской проверкой сельскохозяйственного производственного кооператива выявлено нарушение закона в сфере оплаты труда.
Задолженность по заработной плате перед 13 работниками за март составила 188 тысяч рублей.
После прокурорского вмешательства долг по зарплате погашен.
В отношении руководителя организации возбуждено административное дело за невыплату в срок заработной платы. Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии работникам сельскохозкооператива не выплатили зарплату за март
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