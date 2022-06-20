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Режиссёр Бурдрама заявил, что не ожидал получить Гран-при в Монголии

Режиссёр Бурдрама заявил, что не ожидал получить Гран-при в Монголии
Общество,  Фото:Бурдрам
Артисты Бурдрама завоевали Гран-при крупнейшего монгольского театрального фестиваля

Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятский драматический театр имени Хоца Намсараева блестяще выступил на XVI международном фестивале «Гэгээн муза» (Святая муза) в Монголии. Этот фестиваль в прессе окрестили монгольским «театральным Оскаром». Бурдрам представлял Россию, а кроме того в фестивале участвовали театры из Италии, Греции, Люксембурга, Румынии, Словении, Грузии, Ирака, Индии, Шри-Ланки и других стран.

Бурдрам показал два моноспектакля. Первый – «Би Толгонай» (12+) по мотивам повести «Материнское поле» Чингиза Айтматова о нелёгкой судьбе женщины Толгонай, потерявшей на войне мужа и трёх сыновей. Второй – «Полковник пишет» (12+), основанный на письмах и дневниках полковника Героя Советского Союза Владимира Борсоева.

В итоге Солбон Ендонов, актёр спектакля «Полковник пишет» получил статуэтку за лучшую мужскую роль. Лучшим режиссёром признан Олег Юмов, постановщик спектакля «Полковник пишет», у него же третья победа как у лучшего художника.

А кроме того, Бурдрам завоевал главную награду фестиваля – Гран-при, которая была присуждена под самый занавес церемонии награждения. К этому моменту никто из делегации Бурятии не ожидал столь ошеломительный окончательный итог.

- Там длинная и большая церемония была. Мы уже как-то расслабились, начали чай-кофе пить и неожиданно объявляют, что нашему спектаклю вручают Гран-при. Это действительно было очень неожиданно, - рассказал сегодня на брифинге режиссёр Олег Юмов.

Гран-при фестиваля «Гэгээн муза» присуждена как итоговая коллективная награда за постановку «Полковник пишет» в целом. Помимо позолоченной статуэтки «Святой музы», Буряад театр получил денежный приз в размере трёх миллионов тугриков.

На церемонии награждения победителей фестиваля артисты прошлись по знаменитой «красной дорожке».

- Хотелось бы отметить, что организация фестиваля была на хорошем уровне. И вот эта «красная дорожка», как называют монголы церемонию награждения, проходила за городом, в степи, в очень красивом месте. У них там построен очень красивый Гэр-театр (театр-юрта). Владельцы того театра рассказали нам, что он был построен совместно с японскими спонсорами. Хотелось, чтобы у нас в дальнейшем появился такой же Гэр-театр, - поделился Олег Юмов.

Всего в конкурсной программе фестиваля «Святая муза» участвовали более 50 спектаклей из 14 стран, моноспектакли были представлены в четырёх номинациях.

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