Воздух прогреется до +29 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 июня по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +24,+29, местами +14,+19.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +27,+29.
В Бурятии местами кратковременные дожди
Общество, Фото:
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