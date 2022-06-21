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В Бурятии местами кратковременные дожди

В Бурятии местами кратковременные дожди
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Воздух прогреется до +29 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 21 июня по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +24,+29, местами +14,+19.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +27,+29.
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