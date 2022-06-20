 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 июня

19 июня

Популярное

Матери погибшего военного из Бурятии вручили орден Мужества

Матери погибшего военного из Бурятии вручили орден Мужества
Общество, 
22-летний Дмитрий Быков героически погиб на Украине

Уроженец Заиграевского района Бурятии 22-летний Дмитрий Быков погиб в апреле в ходе спецоперации на Украине.

18 июня матери погибшего военнослужащего вручили орден Мужества, которым Дмитрий был награждён посмертно.

Дмитpий Быкoв poдилcя 6 oктябpя 1999 гoдa в пocёлкe Чeлyтaй 24 км.

Oкoнчил Чeлyтaeвcкyю cpeднюю oбщeoбpaзoвaтeльнyю шкoлy №1. Пocлe девятого клacca пocтyпил в Бypятcкий pecпyбликaнcкий индycтpиaльный тexникyм, по специальности «помощник машиниста электровоза».

B 2019 гoдy его пpизвaли нa cpoчнyю cлyжбy. Bo вpeмя пpoxoждeния cpoчнoй cлyжбы Дмитpий пoдпиcaл кoнтpaкт, служил в Улан-Удэ. Bcкope пoлyчил звaниe гвapдии млaдшего cepжaнта.

Погиб 21 апреля.

Сестра Дмитрия рассказала о нём через группу «Мемориал памяти военным из Бурятии». Дмитрий, вспоминает сестра, всегда был лидером в классе. Он увлекался футболом, участвовал в спортивных соревнованиях, отстаивая честь посёлка.

Также сестра рассказала о том, что Дмитрий Быков погиб, прикрывая своих товарищей:

«Димка был самым добрым, ответственным, отзывчивым, всегда мог подать руку помощи. В момент, когда Дима прикрывал сослуживца, в его автомат попала пуля, и его развернуло на 360 градусов. Автомат стал непригодным для стрельбы, но наш Дима всё равно с нерабочим автоматом пошёл и прикрывал спину своего сослуживца, несмотря на то, что ему нечем отстреливаться. Со слов сослуживца, это его второй день рождения».

«Мы помним и гордимся! Он для нас Герой! В свои 22 года он увидел больше всех, чем мы в свои здесь», - заключила сестра погибшего. 
военнослужащие спецоперация на Украине

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителям Иркутской области вручили государственные награды
Жителям Иркутской области вручили государственные награды
Общество, 20.06.2022
Орденом Пирогова награждён директор медицинской академии
Команда Бурятии стала второй на «Парасибириаде»
Команда Бурятии стала второй на «Парасибириаде»
Общество, 20.06.2022
В командном зачёте победили спортсмены Иркутской области
Лучник из Бурятии стал призёром турнира в Казахстане
Лучник из Бурятии стал призёром турнира в Казахстане
Общество, 20.06.2022
Спортсмен занял второе место в миксте
Режиссёр Бурдрама заявил, что не ожидал получить Гран-при в Монголии
Режиссёр Бурдрама заявил, что не ожидал получить Гран-при в Монголии
Общество, 20.06.2022
Артисты Бурдрама завоевали Гран-при крупнейшего монгольского театрального фестиваля
Боксёры Бурятии завоевали 5 медалей чемпионата ДФО
Боксёры Бурятии завоевали 5 медалей чемпионата ДФО
Общество, 20.06.2022
Альберт Гатауллин стал чемпионом Дальнего Востока
Гиревики Бурятии выиграли две медали чемпионата России
Гиревики Бурятии выиграли две медали чемпионата России
Общество, 20.06.2022
Спортсмены представят республику на чемпионате мира
Матери погибшего военного из Бурятии вручили орден Мужества
Матери погибшего военного из Бурятии вручили орден Мужества
Общество, 20.06.2022
22-летний Дмитрий Быков героически погиб на Украине
Поклонники перестали узнавать располневшую звезду бурятской эстрады
Поклонники перестали узнавать располневшую звезду бурятской эстрады
Общество, 20.06.2022
Чингис Ли перестал быть похожим на себя, уверяют фанаты 
В Улан-Удэ определяют образ будущей агломерации
В Улан-Удэ определяют образ будущей агломерации
Общество, 20.06.2022
Свои идеи и предложения могут внести жители города
Осуждённый из Улан-Удэ провёл отпуск за пределами колонии
Осуждённый из Улан-Удэ провёл отпуск за пределами колонии
Общество, 20.06.2022
Осуждённого из колонии строгого режима поощрили таким способом впервые за 10 лет
В будущем Сурхарбан в Бурятии может сменить локацию
В будущем Сурхарбан в Бурятии может сменить локацию
Общество, 20.06.2022
В этом году народный праздник традиционно отметят на Центральном стадионе
В Бурятии лесники начали выращивать 500 тысяч сосенок
В Бурятии лесники начали выращивать 500 тысяч сосенок
Общество, 20.06.2022
В Бичурском районе лесники засеяли питомник
Народная артистка Бурятии спела «Ягоду-малинку» в оперном варианте
Народная артистка Бурятии спела «Ягоду-малинку» в оперном варианте
Общество, 20.06.2022
Ольга Жигмитова впечатлила оригинальным видео
В Бурятии ветеран педагогического труда отмечает 90-летие
В Бурятии ветеран педагогического труда отмечает 90-летие
Общество, 20.06.2022
Мария Раднаевна Цыренжапова 40 лет трудилась педагогом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^