Матери погибшего военного из Бурятии вручили орден Мужества

22-летний Дмитрий Быков героически погиб на Украине



Уроженец Заиграевского района Бурятии 22-летний Дмитрий Быков погиб в апреле в ходе спецоперации на Украине.



18 июня матери погибшего военнослужащего вручили орден Мужества, которым Дмитрий был награждён посмертно.



Дмитpий Быкoв poдилcя 6 oктябpя 1999 гoдa в пocёлкe Чeлyтaй 24 км.



Oкoнчил Чeлyтaeвcкyю cpeднюю oбщeoбpaзoвaтeльнyю шкoлy №1. Пocлe девятого клacca пocтyпил в Бypятcкий pecпyбликaнcкий индycтpиaльный тexникyм, по специальности «помощник машиниста электровоза».



B 2019 гoдy его пpизвaли нa cpoчнyю cлyжбy. Bo вpeмя пpoxoждeния cpoчнoй cлyжбы Дмитpий пoдпиcaл кoнтpaкт, служил в Улан-Удэ. Bcкope пoлyчил звaниe гвapдии млaдшего cepжaнта.



Погиб 21 апреля.



Сестра Дмитрия рассказала о нём через группу «Мемориал памяти военным из Бурятии». Дмитрий, вспоминает сестра, всегда был лидером в классе. Он увлекался футболом, участвовал в спортивных соревнованиях, отстаивая честь посёлка.



Также сестра рассказала о том, что Дмитрий Быков погиб, прикрывая своих товарищей:



«Димка был самым добрым, ответственным, отзывчивым, всегда мог подать руку помощи. В момент, когда Дима прикрывал сослуживца, в его автомат попала пуля, и его развернуло на 360 градусов. Автомат стал непригодным для стрельбы, но наш Дима всё равно с нерабочим автоматом пошёл и прикрывал спину своего сослуживца, несмотря на то, что ему нечем отстреливаться. Со слов сослуживца, это его второй день рождения».



«Мы помним и гордимся! Он для нас Герой! В свои 22 года он увидел больше всех, чем мы в свои здесь», - заключила сестра погибшего.

