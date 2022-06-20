Поклонники перестали узнавать располневшую звезду бурятской эстрады





















Поклонники не узнают звезду бурятской эстрады Чингиса Ли (Хандажапова). Причиной тому стал изменившийся внешний вид артиста – он перестал быть блондином, к тому же набрал лишние килограммы. Некоторые концертные костюмы стали ему малы.- «Раздобрел!», «Сам на себя не похож», «Это Чингис Ли?», «Вообще на себя не похож», — говорят поклонники.Недавно артист вернулся к активным гастролям после двухлетнего перерыва в творчестве. На частных мероприятиях дорогого гостя очень радушно встречают, накрывают богатый стол с довольно калорийной пищей.- Как тут похудеешь, когда каждый раз так встречают, - шутит артист.На осень у него запланирован сольный концерт. К этому времени о всё же планирует скинуть набранные килограммы, признался «Байкал-Daily» Чингис Ли.У него две собаки, с которыми он гуляет по утрам. В 6:00 он бегает с ними. Также он будет возвращать привычный для поклонников образ блондина и уже сегодня пойдёт в салон, где избавится от тёмного цвета волос.