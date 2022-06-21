Желающие могут совершить путешествие в мир природы
В Бурятии всех желающих приглашают принять активное участие в Дне экологических троп, который состоится 24 июня. Акция пройдёт в Забайкальском национальном парке.
- Вместе мы совершим путешествие в мир природы. Узнаем, какую роль играет человек в сохранении природы и экологии. Поговорим об активном туризме, здоровом образе жизни, увидим много нового и интересного. Мы пройдём по экологической тропе от местности Монахово до посёлка Курбулик. По пути полюбуемся видами Чивыркуйского залива с высоты птичьего полёта на обзорной площадке, пройдём тенистой тропой, насладимся свежим воздухом и ароматами цветущей тайги Подлеморья, увидим живописную бухту Окунёвая, рыбацкие посёлки Катунь и Курбулик, где посетим музей рыбака, часовню, сделаем перекус. На обратном пути вас ждёт водная прогулка на катере до местности Монахово, - сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
Встреча участников мероприятия состоится в местности Монахово, у начала тропы в бухту Змеиная. Первая группа собирается в 10:00, вторая в 10:30 и третья в 11:00. Каждую группу будет сопровождать экскурсовод.
При себе необходимо иметь удобную обувь, одежду, защищающую от клещей, репелленты, воду, перекус. В посёлке Курбулик можно будет купить местную свежую выпечку.
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В нацпарке Бурятии отметят День экологических троп
Общество, Фото:
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