Работы разбиты на шесть этапов
В Улан-Удэ перекрыли участок дороги по улице Терешковой – от бульвара Карла Маркса до улицы Геологической по чётной стороне.
Здесь продолжается ремонт дороги. Работы разбиты на шесть этапов – по три участка на каждом направлении движения, сообщили в пресс-службе мэрии.
Сегодня, 20 июня, подрядчик завершил ремонтные работы на первом участке – от улицы Сахьяновой до бульвара Карла Маркса. Сейчас этот участок дороги открыт для движения транспортных средств.
После обеда дорожники начали ремонт второго участка дороги – от бульвара Карла Маркса до улицы Геологической по чётной стороне. Этот участок дороги закрыт для движения транспортных средств до 4 июля. Объезд осуществляется через бульвар Карла Маркса. Трамваи на участке продолжают движение.
За годы эксплуатации дорога по улице Терешковой при высокой транспортной нагрузке пришла в ненормативное состояние.
В Улан-Удэ на ремонт перекрыли второй участок на Терешковой
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Чингис Ли перестал быть похожим на себя, уверяют фанаты
Свои идеи и предложения могут внести жители города
Осуждённого из колонии строгого режима поощрили таким способом впервые за 10 лет
Работы разбиты на шесть этапов
В этом году народный праздник традиционно отметят на Центральном стадионе
В Бичурском районе лесники засеяли питомник
Ольга Жигмитова впечатлила оригинальным видео
Мария Раднаевна Цыренжапова 40 лет трудилась педагогом
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни
В здании уже ведётся расстановка мебели и технологического оборудования
Горячая линия работает до конца месяца
В комнатах для задержанных проблем не было выявлено
Погибший в ходе спецоперации Николай Бальчинов вырос в Кяхте
За границу поедут всего 7% опрошенных
Новое телешоу расскажет о достопримечательностях и локациях городов и регионов России, о которых знают только местные