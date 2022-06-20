В Улан-Удэ на ремонт перекрыли второй участок на Терешковой

Работы разбиты на шесть этапов



В Улан-Удэ перекрыли участок дороги по улице Терешковой – от бульвара Карла Маркса до улицы Геологической по чётной стороне.



Здесь продолжается ремонт дороги. Работы разбиты на шесть этапов – по три участка на каждом направлении движения, сообщили в пресс-службе мэрии.



Сегодня, 20 июня, подрядчик завершил ремонтные работы на первом участке – от улицы Сахьяновой до бульвара Карла Маркса. Сейчас этот участок дороги открыт для движения транспортных средств.



После обеда дорожники начали ремонт второго участка дороги – от бульвара Карла Маркса до улицы Геологической по чётной стороне. Этот участок дороги закрыт для движения транспортных средств до 4 июля. Объезд осуществляется через бульвар Карла Маркса. Трамваи на участке продолжают движение.



За годы эксплуатации дорога по улице Терешковой при высокой транспортной нагрузке пришла в ненормативное состояние.

