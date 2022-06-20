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В Улан-Удэ на ремонт перекрыли второй участок на Терешковой

В Улан-Удэ на ремонт перекрыли второй участок на Терешковой
Общество, 
Работы разбиты на шесть этапов

В Улан-Удэ перекрыли участок дороги по улице Терешковой – от бульвара Карла Маркса до улицы Геологической по чётной стороне.

Здесь продолжается ремонт дороги. Работы разбиты на шесть этапов – по три участка на каждом направлении движения, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сегодня, 20 июня, подрядчик завершил ремонтные работы на первом участке – от улицы Сахьяновой до бульвара Карла Маркса. Сейчас этот участок дороги открыт для движения транспортных средств.

После обеда дорожники начали ремонт второго участка дороги – от бульвара Карла Маркса до улицы Геологической по чётной стороне. Этот участок дороги закрыт для движения транспортных средств до 4 июля. Объезд осуществляется через бульвар Карла Маркса. Трамваи на участке продолжают движение.

За годы эксплуатации дорога по улице Терешковой при высокой транспортной нагрузке пришла в ненормативное состояние. 
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