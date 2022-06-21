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В Бурятии определили победителей футбольных турниров

В Бурятии определили победителей футбольных турниров
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике прошли детские кубки, первенства и фестивали

В Бурятии определили победителей нескольких футбольных соревнований среди детей. 18 июня были определены все призовые места в первой и второй лиге 2013 года весеннего первенства детской футбольной лиги республики, а также тройка призёров во второй лиге 2011 года.

В первой лиге 2013 года первое место заняла команда спортивной школы №5. На втором – «Голеадор-2013», на третьем - «Спартак». Во второй лиге победила «Лара». Вторым стал «Гранд», третьим – «Байкал ДСС». На стадионе школы №44 прошёл финал во второй лиге 2011 года. Победила команда «СШОР», вторыми стали ребята из «Байкал ЛБ», третье место у «Шахтёра».

Кроме этого, с 15 по 17 июня на стадионе школы №18 в Улан-Удэ прошёл межрегиональный турнир «Кубок Спарты». В нём приняли участие 10 команд из Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии. По итогам турнира первое место завоевала команда «Байкал ДСС». На втором месте «Спарта», на третьем – «Зенит» из Иркутска.

Также 15 июня завершился региональный этап всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом». Три дня команды выявляли победителя. По результатам игр золотые медали выиграла СШОР Гусиноозёрска. Второе место заняла команда «Голеадор-Иволга». На треьем месте – «Спарта». Об этом сообщает детская футбольная лига Бурятии.
футбол дети спорт Бурятия

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