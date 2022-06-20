В будущем Сурхарбан в Бурятии может сменить локацию

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии после двухлетнего перерыва проведут республиканский спортивно-культурный праздник «Наадан-Сурхарбан». Он состоится с 24 по 25 июня на прежних площадках – Центральном стадионе и ипподроме Иволгинского дацана.
Ранее общественники не раз критиковали не меняющий из год в год формат Сурхарбана. В 2020 году тогдашний президент федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов предлагал организаторам подумать над новым местом проведения столь значимого мероприятия. По оценке Гыргенова, Центральный стадион «со своим искусственным покрытием, тоннами бетона уничтожает всю аутентичность праздника».
- Считаю, самый лучший вариант - сделать формат, как у Сельских игр. Когда мероприятие кочует из района в район. Благодаря мероприятию муниципальное образование улучшает свою инфраструктуру, закупает оборудование. Но это предложение всегда отвергают наши власти. А другого предложить взамен не могут, - поделился тогда Алексей Гыргенов.
Кроме того, из года в год на Центральном стадионе собирается очень мало зрителей. Наблюдать с трибун издалека за поднятием гирь или разбиванием хребтовой кости неинтересно. Да и конные скачки возле Иволгинского дацана устроены не для зрителей: там видно лишь старт и финиш. А ведь когда-то давно Сурхарбан проводили на ипподроме на Верхней Берёзовке, и скачки собирали множество горожан. Тогда была даже традиция приходить на праздник семьями.
Сегодня министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева ответила на вопрос, не планируются ли изменения с Сурхарбаном в будущем. По её словам, на данный момент ни одна площадка не соответствует нужным требованиям.
- Очень хочется, чтобы Сурхарбаны проводились на открытом воздухе на зелёной траве. Но сейчас очень много ограничений по Роспотребнадзору. Там питание должно быть, и общественные места. Нужна инфраструктура. Как только будет такая площадка с инфраструктурой, мы обязательно будем рассматривать. Мы и сейчас ищем, рассматриваем, в этом плане нужно работать. Но вот каждый год всё равно не находится такая площадка, чтобы не было ни у кого вопросов. И потому проводится всё на стадионе. Но и спортсменам тут удобно с одной стороны, - пояснила Соёлма Дагаева.
На Сурхарбане-2022 выступят представители всех районов Бурятии. Участники будут состязаться в конных скачках, гиревом спорте, разбивании хребтовой кости, бурятских шахматах шатар, стрельбе из национального лука и национальной борьбе бухэ барилдаан.
Сельские и районные этапы отбора стартуют 10 июня.
24 июня в 13:00 откроются конные скачки на ипподроме Иволгинского дацана. Все остальные виды соревнований состоятся 25 июня с 9 утра на Центральном стадионе в Улан-Удэ.
Помимо этого, зрителей ждёт культурная программа. 25 июня с 12:00 на Центральном стадионе развернут интерактивную игровую и концертную площадку. Также там будет работать фудкорт.
- Наши горожане могут развлекаться. Там будет работать фудкорт. Можно будет угоститься буузами, шашлыком и яствами национальной кухни. Начиная с 13 часов дня, начнёт работать концертная площадка. Там будут подводиться итоги республиканского конкурса «Новые голоса». Мы сейчас ищем новые таланты, новые имена. Будут приезжать к нам из районов молодые ребята, девушки, которые участвовали в конкурсе, - рассказала министр культуры Бурятии.
Параллельно будет работать выставка-ярмарка бурятской летней традиционной и современно-стилизованной одежды. Все желающие пошить такие костюмы могут прийти на место, скачать QR-код и пройти мастер-классы по пошиву национальных костюмов.
Для детей организуют отдельную интерактивную программу.
Также на Сурхарбане развернут продажу билетов на предстоящие бурятские мероприятия. В этот день они будут продаваться по скидке.
- Мы хотим в эти дни организовать продажи билетов на наши культовые мероприятия. Билеты будут продаваться в этот день со скидками. В одном месте можно будет купить билеты, как на «Голос кочевников», так и на «Ночь ёхора». Также в середине августа до середины сентября приезжают пять театров по федеральной программе «Золотая маска», - поделилась Соёлма Дагаева.
В 18:00 на Центральном стадионе после первых соревнований пройдёт торжественная церемония открытия Сурхарбана. Районы-участник пройдут парадным шествием. После состоятся финальные поединки. Абсолютные победители по бухэ барилдаан и в стрельбе из лука получат денежный приз в размере более 50 тысяч рублей.
Запланирован праздничный концерт в стиле старых бурятских песен «Буряад ретро». На сцене прозвучат бурятские хиты, начиная с 70-х годов. Однако, как пояснила Соёлма Дагаева, они прозвучат в современной обработке.
- Прозвучат любимые песни 70,80,90-х годов, такие как «Шамхандаа», «Хурин хээр», «Турушин дуран», «Звезда кочевника» и т.д. Но они прозвучат в современной обработке. Там же мы организуем фанзону. Чтобы люди не только слушали, но и вышли, могли потанцевать. В этот день распускаются школы. Выпускники тоже могут к нам присоединиться к празднику, - отметила Дагаева.
Завершать концерт будет молодая бурятская певица Сарюна Бальжинимаева.
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