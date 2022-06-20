Жителям Иркутской области вручили государственные награды

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Орденом Пирогова награждён директор медицинской академии



Жителям Иркутской области вручили награды президента Российской Федерации и региона.



Указом президента России за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу орденом Пирогова награждён Владимир Шпрах, директор Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования, доктор медицинских наук, профессор.



По инициативе и при участии Владимира Шпраха в Иркутске были открыты областной центр профилактики инсульта, реабилитационные отделения, два ангионеврологических кабинета в поликлиниках, областной эпилептологический центр. Разработанные им методики ранней диагностики и прогнозирования развития и течения сосудистых заболеваний головного мозга широко используются неврологами страны. При активном участии профессора из Иркутска в практическое здравоохранение внедрено около 40 новых методов диагностики и лечения заболеваний нервной системы.



За вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий благодарность президента Российской Федерации объявлена мэру Тулунского района Михаилу Гильдебранту, председателю думы Ангарского городского округа Александру Городскому, мэру Братска Сергею Серебренникову, мэру Баяндаевского района Анатолию Табинаеву, заместителю руководителя аппарата губернатора и правительства Иркутской области Елене Терпуговой, председателю комитета по собственности и экономической политике законодательного собрания Иркутской области Николаю Труфанову, первому заместителю мэра Иркутска Андрею Южакову.



За активную работу по реализации государственной молодёжной политики и вклад в развитие студенческих отрядов поощрена благодарственным письмом президента Российской Федерации начальник отдела развития студенческих отрядов областного молодёжного кадрового центра Ольга Баранова.



За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования награждена почётной грамотой министерства просвещения Российской Федерации директор школы №36 города Ангарска Александра Наваренко.



Указом губернатора Иркутской области за многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в сохранении природных ресурсов, охране окружающей среды, сохранении растительного и животного мира присвоено почётное звание «Заслуженный эколог Иркутской области» заведующей сектором музееведения Байкальского музея Сибирского отделения Российской академии наук Елене Кузевановой.



Под её руководством созданы три учебные программы, разработаны электронные рабочие тетради, написаны и неоднократно переиздаются три учебно-методических пособия по байкаловедению, проводятся олимпиады. В 2021 году российским обществом «Знание» Елене Кузевановой присвоено звание «Просветитель года в сфере «экология», сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

