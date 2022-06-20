Спортсмены представят республику на чемпионате мира
Спортсмены из Бурятии Андрей Рассадин и Сергей Каргин стали призёрами чемпионата России по гиревому спорту в Ханты-Мансийске.
Андрей Рассадин завоевал серебряную медаль в двоеборье в весовой категории 73 килограмма. В упражнении «толчок» спортсмен сделал 122 подъёма, в «рывке» - 201 подъём.
В дисциплине «длинный цикл» Сергей Каргин, выступающий в весовой категории до 73 килограммов, сделал 81 подъём и завоевал бронзовую медаль чемпионата России.
Отметим, в чемпионате России приняли участие более 300 спортсменов из 42 регионов. Сборная Бурятии заняла четвёртое общекомандное место.
Также Андрей Рассадин и Сергей Каргин вошли в состав сборной России для выступления на чемпионате мира по гиревому спорту. Турнир пройдёт в столице Индии Нью-Дели в конце октября этого года. Об этом сообщает центр спортивной подготовки РБ.
Гиревики Бурятии выиграли две медали чемпионата России
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