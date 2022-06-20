 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 июня

19 июня

Популярное

В Бурятии ветеран педагогического труда отмечает 90-летие

В Бурятии ветеран педагогического труда отмечает 90-летие
Общество,  Фото:"Кяхта-инфо"
Мария Раднаевна Цыренжапова 40 лет трудилась педагогом

Сегодня, 20 июня, 90-летний юбилей отмечает долгожительница из Кяхтинского района Бурятии, ветеран педагогического труда Мария Раднаевна Цыренжапова. Об этом сообщается в группе «Кяхта-инфо».

Мария Раднаевна родилась в селе Хилгантуй в многодетной семье Тубанова Радны Будажаповича и Жамбаловой Дулмы Чагдуровны. У них было пятеро детей – четыре сына и одна дочь, Мария.

Училась в семилетней Усть-Киранской школе. В годы войны, как все школьники того времени, работала на уборке урожая, заготовке дров, на сенокосе, сборе дикоросов.

После окончания Кяхтинского педагогического училища в 1952 году начала работать учителем начальных классов в Хилгантуйской школе.

В 1954 году вышла замуж и уехала к месту работы мужа Бубей Тудуповича Цыренжапова, в Улан-Удэ. Там родилась дочь Татьяна.

В 1956 году семья переехала на малую родину в село Большой Луг, где муж работал участковым милиционером, а Мария Раднаевна в школе. Там родились трое детей.

Затем мужа перевели по работе в Тамир, далее в Усть-Кяхту, Большую Кудару, Усть-Киран, Большой Луг, Усть-Киран, семья следовала за ним.

Педагогический стаж Марии Раднаевич составляет 40 лет.

У Марии Раднаевны пять детей, 14 внуков, 25 правнуков и три праправнука.

Мария Раднаевна награждена медалями «Ветеран труда», «Труженик тыла», «Медаль материнства II степени», «За трудовое отличие», почётными грамотами.

Сейчас Мария Раднаевна живёт в Улан-Удэ.

юбилей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии лесники начали выращивать 500 тысяч сосенок
В Бурятии лесники начали выращивать 500 тысяч сосенок
Общество, 20.06.2022
В Бичурском районе лесники засеяли питомник
Народная артистка Бурятии спела «Ягоду-малинку» в оперном варианте
Народная артистка Бурятии спела «Ягоду-малинку» в оперном варианте
Общество, 20.06.2022
Ольга Жигмитова впечатлила оригинальным видео
В Бурятии ветеран педагогического труда отмечает 90-летие
В Бурятии ветеран педагогического труда отмечает 90-летие
Общество, 20.06.2022
Мария Раднаевна Цыренжапова 40 лет трудилась педагогом
В Бурятии ожидается жаркая погода с кратковременными дождями
В Бурятии ожидается жаркая погода с кратковременными дождями
Общество, 20.06.2022
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни  
В Улан-Удэ готовят к открытию новый детский сад
В Улан-Удэ готовят к открытию новый детский сад
Общество, 20.06.2022
В здании уже ведётся расстановка мебели и технологического оборудования
В Бурятии запустили горячую линию по туристическим услугам
В Бурятии запустили горячую линию по туристическим услугам
Общество, 20.06.2022
Горячая линия работает до конца месяца  
В Улан-Удэ общественник проверил дежурную часть отдела полиции
В Улан-Удэ общественник проверил дежурную часть отдела полиции
Общество, 20.06.2022
В комнатах для задержанных проблем не было выявлено
В Бурятии простятся с погибшим на Украине младшим сержантом
В Бурятии простятся с погибшим на Украине младшим сержантом
Общество, 20.06.2022
Погибший в ходе спецоперации Николай Бальчинов вырос в Кяхте
Улан-удэнцы могут стать ведущими нового тревел-проекта
Улан-удэнцы могут стать ведущими нового тревел-проекта
Общество, 20.06.2022
Новое телешоу расскажет о достопримечательностях и локациях городов и регионов России, о которых знают только местные
В Улан-Удэ осуждённых научили готовить рыбу в маринаде
В Улан-Удэ осуждённых научили готовить рыбу в маринаде
Общество, 20.06.2022
Для осуждённых женщин провели очередной кулинарный мастер-класс  
В Бурятии восстанавливают проезд на дороге, где введён режим ЧС
В Бурятии восстанавливают проезд на дороге, где введён режим ЧС
Общество, 20.06.2022
На проблемной дороге старые деревянные мосты давно пришли в негодность
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 20.06.2022
В республике запрещены прогулки в лесах
На Украине погиб 19-летний военный из Бурятии
На Украине погиб 19-летний военный из Бурятии
Общество, 20.06.2022
Виктор Урбаханов отправился в армию после окончания школы в 2020 году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^