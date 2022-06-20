Мария Раднаевна Цыренжапова 40 лет трудилась педагогом
Сегодня, 20 июня, 90-летний юбилей отмечает долгожительница из Кяхтинского района Бурятии, ветеран педагогического труда Мария Раднаевна Цыренжапова. Об этом сообщается в группе «Кяхта-инфо».
Мария Раднаевна родилась в селе Хилгантуй в многодетной семье Тубанова Радны Будажаповича и Жамбаловой Дулмы Чагдуровны. У них было пятеро детей – четыре сына и одна дочь, Мария.
Училась в семилетней Усть-Киранской школе. В годы войны, как все школьники того времени, работала на уборке урожая, заготовке дров, на сенокосе, сборе дикоросов.
После окончания Кяхтинского педагогического училища в 1952 году начала работать учителем начальных классов в Хилгантуйской школе.
В 1954 году вышла замуж и уехала к месту работы мужа Бубей Тудуповича Цыренжапова, в Улан-Удэ. Там родилась дочь Татьяна.
В 1956 году семья переехала на малую родину в село Большой Луг, где муж работал участковым милиционером, а Мария Раднаевна в школе. Там родились трое детей.
Затем мужа перевели по работе в Тамир, далее в Усть-Кяхту, Большую Кудару, Усть-Киран, Большой Луг, Усть-Киран, семья следовала за ним.
Педагогический стаж Марии Раднаевич составляет 40 лет.
У Марии Раднаевны пять детей, 14 внуков, 25 правнуков и три праправнука.
Мария Раднаевна награждена медалями «Ветеран труда», «Труженик тыла», «Медаль материнства II степени», «За трудовое отличие», почётными грамотами.
Сейчас Мария Раднаевна живёт в Улан-Удэ.
В Бурятии ветеран педагогического труда отмечает 90-летие
Общество, Фото:
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