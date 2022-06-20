В Бурятии ожидается жаркая погода с кратковременными дождями

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни
В ближайшие три дня в Бурятии ожидается по-настоящему летняя погода. Столбик термометра поднимется до +32 градусов, а освежать воздух будут кратковременные дожди.
По данным Бурятского гидрометцентра, завтра, 21 июня по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +2,+7, днём +24,+29, местами +14,+19.
В среду, 22 июня в республике также переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 14 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +3,+8, днём +24,+29, местами +15,+20.
23 июня ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 14 м/с. Температура ночью +9,+14, местами +2,+7, днём +27,+32, местами +17,+22.
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