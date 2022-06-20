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В Улан-Удэ готовят к открытию новый детский сад

В Улан-Удэ готовят к открытию новый детский сад
Общество,  Фото:Госстройжилнадзор
В здании уже ведётся расстановка мебели и технологического оборудования

Новый детский сад на улице Конечная в Улан-Удэ готовится к открытию.

Сейчас итоговую проверку строительства проводят инспекторы Госстройжилнадзора. Заключение о соответствии проектной документации будет выдано застройщику после устранения замечаний и проверки документации. Строительство с марта 2021 года вела подрядная организация ООО «СтройИнком», сообщили в пресс-службе Госстройжилнадзора.

На сегодняшний день в здании детского сада ведётся расстановка мебели и технологического оборудования. Также осталось небольшое количество мусора, который будет вывезен в ближайшее время. После устранения этих замечаний и проверки пакета исполнительной документации будет оформлено заключение о соответствии.

- Очереди в детские сады - всё ещё актуальная проблема. Мы её решаем, строим новые дошкольные учреждения. Лучший сад, конечно, это ближайший к дому. Жители многоэтажных домов по улице Конечная с нетерпением его ждут, это важная часть инфраструктуры. Устранив последние замечания, застройщик получит заключение о соответствии, которое позволит ввести сад в эксплуатацию на радость детям и родителям, - отметил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.

Отметим, это уже второй новый детский сад на улице Конечная. Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле здесь уже был открыт детский садик «Калинка». Строительство сразу двух новых дошкольных учреждений на одной улице связано с тем, что район густонаселённый.

детские сады госстройнадзор

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