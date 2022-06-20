В здании уже ведётся расстановка мебели и технологического оборудования
Новый детский сад на улице Конечная в Улан-Удэ готовится к открытию.
Сейчас итоговую проверку строительства проводят инспекторы Госстройжилнадзора. Заключение о соответствии проектной документации будет выдано застройщику после устранения замечаний и проверки документации. Строительство с марта 2021 года вела подрядная организация ООО «СтройИнком», сообщили в пресс-службе Госстройжилнадзора.
На сегодняшний день в здании детского сада ведётся расстановка мебели и технологического оборудования. Также осталось небольшое количество мусора, который будет вывезен в ближайшее время. После устранения этих замечаний и проверки пакета исполнительной документации будет оформлено заключение о соответствии.
- Очереди в детские сады - всё ещё актуальная проблема. Мы её решаем, строим новые дошкольные учреждения. Лучший сад, конечно, это ближайший к дому. Жители многоэтажных домов по улице Конечная с нетерпением его ждут, это важная часть инфраструктуры. Устранив последние замечания, застройщик получит заключение о соответствии, которое позволит ввести сад в эксплуатацию на радость детям и родителям, - отметил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.
Отметим, это уже второй новый детский сад на улице Конечная. Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле здесь уже был открыт детский садик «Калинка». Строительство сразу двух новых дошкольных учреждений на одной улице связано с тем, что район густонаселённый.
В Улан-Удэ готовят к открытию новый детский сад
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Горячая линия работает до конца месяца
В комнатах для задержанных проблем не было выявлено
Погибший в ходе спецоперации Николай Бальчинов вырос в Кяхте
За границу поедут всего 7% опрошенных
Новое телешоу расскажет о достопримечательностях и локациях городов и регионов России, о которых знают только местные
Для осуждённых женщин провели очередной кулинарный мастер-класс
Певец повёл себя спокойно
На проблемной дороге старые деревянные мосты давно пришли в негодность
В республике запрещены прогулки в лесах
Виктор Урбаханов отправился в армию после окончания школы в 2020 году
Ожидается участие более 500 велосипедистов
Команда КВН «Дальневосточные ворота», успешно играющая в Первой лиге, была создана только в 2021 году
Удовлетворены иски прокуратуры об организации уличного освещения
В дело вмешалась прокуратура
Днём +25, +30, местами +16, +21