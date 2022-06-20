В Бурятии запустили горячую линию по туристическим услугам

Горячая линия работает до конца месяца



С 20 июня управлении Роспотребнадзора по Бурятии начала работу горячая линия по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.



Специалисты будут консультировать всех желающих о правах потребителей при получении туристических услуг по телефону: 8(3012)37-15-30. Звонить можно в рабочие дни с 8:30 до 17:30.

Также можно задать вопросы об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, о правилах безопасного поведения на отдыхе по телефонам: 8(3012)41-25-74 (доб. 218 и 207).



Кроме того, по всем вопросам можно обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора в круглосуточном режиме по телефону «горячей» линии: 8 800 555-49-43.



Работа горячей линии продлится до 1 июля.



