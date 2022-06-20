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В Бурятии запустили горячую линию по туристическим услугам

В Бурятии запустили горячую линию по туристическим услугам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Горячая линия работает до конца месяца

С 20 июня управлении Роспотребнадзора по Бурятии начала работу горячая линия по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.

Специалисты будут консультировать всех желающих о правах потребителей при получении туристических услуг по телефону: 8(3012)37-15-30. Звонить можно в рабочие дни с 8:30 до 17:30.
Также можно задать вопросы об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, о правилах безопасного поведения на отдыхе по телефонам: 8(3012)41-25-74 (доб. 218 и 207).

Кроме того, по всем вопросам можно обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора в круглосуточном режиме по телефону «горячей» линии: 8 800 555-49-43.

Работа горячей линии продлится до 1 июля.

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