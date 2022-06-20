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В Улан-Удэ общественник проверил дежурную часть отдела полиции

В Улан-Удэ общественник проверил дежурную часть отдела полиции
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
В комнатах для задержанных проблем не было выявлено

В рамках акции «Гражданский мониторинг» член общественного совета при УМВД России по Улан-Удэ Валерий Будаев посетил дежурную часть отдела полиции №1.

В начале проверки Валерий Будаев ознакомился с информационными стендами, размещенными при входе в здание. Общественник проверил актуальность сведений о деятельности отдела и необходимых контактов, размещённых на них.


Начальник дежурной части майор полиции Олег Малых ознакомил с работой автоматизированного рабочего места «Папилон», на котором дактилоскопируются лица, доставляемые в отдел полиции.

В ходе посещения отдела внутренних дел общественник проверил комнаты для задержанных лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и нарушающих общественный порядок.

- В помещениях обеспечена безопасность содержания граждан, выполнен ремонт, имеется чистое постельное бельё, индивидуальные кабинки для хранения личных вещей задержанных. Система кондиционирования находится в рабочем состоянии. Для людей с ограниченными возможностями здоровья в торце здания установлен пандус, вход оснащен кнопкой вызова для маломобильных граждан. По результатам посещения деятельность отдела полиции положительно оценена общественником, - сообщили в МВД по Бурятии.



полиция

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