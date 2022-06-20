Она появилась на улице Дарханская
В столице Бурятии в День города появилась аллея городов-побратимов. Молодые клёны Гиннала высадили в сквере на улице Дарханская представители городов-побратимов Улан-Удэ и Дархана. Гости из Монголии специально приехали поздравить горожан с 356-летием Улан-Удэ.
- Ухаживать и следить за приживаемостью саженцев будут специалисты «Городского лесничества», - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Напомним, что ранее в 2013 году в этом сквере была установлена стела «Дархан», символизирующая дружбу между двумя городами-побратимами Бурятии и Монголии.
В Улан-Удэ высадили аллею городов-побратимов
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