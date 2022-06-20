В Улан-Удэ высадили аллею городов-побратимов

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Она появилась на улице Дарханская



В столице Бурятии в День города появилась аллея городов-побратимов. Молодые клёны Гиннала высадили в сквере на улице Дарханская представители городов-побратимов Улан-Удэ и Дархана. Гости из Монголии специально приехали поздравить горожан с 356-летием Улан-Удэ.



- Ухаживать и следить за приживаемостью саженцев будут специалисты «Городского лесничества», - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Напомним, что ранее в 2013 году в этом сквере была установлена стела «Дархан», символизирующая дружбу между двумя городами-побратимами Бурятии и Монголии.

