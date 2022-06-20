Столица Забайкалья присоединится к «Огненным картинам войны»
Всероссийская акция «Огненные картины войны» (12+) состоится в преддверии Дня памяти и скорби на мемориале «Боевая и трудовая слава забайкальцев» в Чите. Вечером 21 июня активисты и все желающие зажгут две с половиной тысячи свечей и создадут из них изображение забайкальского снайпера Семёна Номоконова. Мероприятие начнётся в 22:00. Местом проведения акции станет площадка возле Вечного огня.
- Мы зажжём свечи в память о тех, кто спас нашу страну и весь мир от фашизма. Забайкалье помнит и гордится каждым из них. Одним из героев войны нашего многонационального региона является известный снайпер Семён Данилович Номоконов, который в числе первых встал на защиту своей родины. По официальным данным, он уничтожил 369 врагов, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
Отметим, что к проекту присоединятся все регионы России. Помимо нашей страны, «Огненные картины войны» создадут в Узбекистане, Тунисе, Ливане, Панаме, Азербайджане, Германии, Индии, Армении и Эквадоре.
Возрастное ограничение 12+
Изображение забайкальского снайпера создадут из 2500 свечей в Чите
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Участников «Семейской круговой» ждёт насыщенная программа
Участие могут принять все желающие
Церемония открытия пройдёт 24 июня
Столица Забайкалья присоединится к «Огненным картинам войны»
В Иркутске прошли соревнования по спортивному ориентированию трёх регионов
Она появилась на улице Дарханская
В местном ЗАГС открылся этнозал «Залиршагуй гуламта»
Он будет расположен в Байкальске
Документы на бюджетное очное обучение принимаются до 25 июля
Старший сержант вынес из-под огня раненого командира взвода
Район был образован в 1922 году
Абсолютным чемпионом стал житель села Бортой
Орденом Пирогова награждён директор медицинской академии
В командном зачёте победили спортсмены Иркутской области
Спортсмен занял второе место в миксте