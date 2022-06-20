Изображение забайкальского снайпера создадут из 2500 свечей в Чите

Столица Забайкалья присоединится к «Огненным картинам войны»



Всероссийская акция «Огненные картины войны» (12+) состоится в преддверии Дня памяти и скорби на мемориале «Боевая и трудовая слава забайкальцев» в Чите. Вечером 21 июня активисты и все желающие зажгут две с половиной тысячи свечей и создадут из них изображение забайкальского снайпера Семёна Номоконова. Мероприятие начнётся в 22:00. Местом проведения акции станет площадка возле Вечного огня.



- Мы зажжём свечи в память о тех, кто спас нашу страну и весь мир от фашизма. Забайкалье помнит и гордится каждым из них. Одним из героев войны нашего многонационального региона является известный снайпер Семён Данилович Номоконов, который в числе первых встал на защиту своей родины. По официальным данным, он уничтожил 369 врагов, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.



Отметим, что к проекту присоединятся все регионы России. Помимо нашей страны, «Огненные картины войны» создадут в Узбекистане, Тунисе, Ливане, Панаме, Азербайджане, Германии, Индии, Армении и Эквадоре.



Возрастное ограничение 12+

