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Изображение забайкальского снайпера создадут из 2500 свечей в Чите

Изображение забайкальского снайпера создадут из 2500 свечей в Чите
Общество,  Фото:pixabay.com
Столица Забайкалья присоединится к «Огненным картинам войны»

Всероссийская акция «Огненные картины войны» (12+) состоится в преддверии Дня памяти и скорби на мемориале «Боевая и трудовая слава забайкальцев» в Чите. Вечером 21 июня активисты и все желающие зажгут две с половиной тысячи свечей и создадут из них изображение забайкальского снайпера Семёна Номоконова. Мероприятие начнётся в 22:00. Местом проведения акции станет площадка возле Вечного огня.

- Мы зажжём свечи в память о тех, кто спас нашу страну и весь мир от фашизма. Забайкалье помнит и гордится каждым из них. Одним из героев войны нашего многонационального региона является известный снайпер Семён Данилович Номоконов, который в числе первых встал на защиту своей родины. По официальным данным, он уничтожил 369 врагов, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

Отметим, что к проекту присоединятся все регионы России. Помимо нашей страны, «Огненные картины войны» создадут в Узбекистане, Тунисе, Ливане, Панаме, Азербайджане, Германии, Индии, Армении и Эквадоре.

Возрастное ограничение 12+
Чита акция Великая Отечественная Забайкальский край

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