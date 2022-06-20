Альберт Гатауллин стал чемпионом Дальнего Востока
Спортсмен из Бурятии, мастер спорта России по боксу Альберт Гатауллин одержал победу на чемпионате Дальневосточного федерального округа по боксу среди мужчин в весовой категории 54 кг.
- Это не единственная награда нашей сборной. Серебряными призёрами турнира стала Баир Батлаев в весовой категории 54 кг и Николай Комаров в категории 92 кг. Дугар Айсуев и Антон Хорхонов завоевали бронзовые медали чемпионата, - рассказал министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.
Прошедший турнир для спортсменов Дальнего Востока стал отборочным на чемпионат России по боксу, который состоится в Чите. Всего в соревнованиях приняли участие около 70 боксёров из семи регионов Дальнего Востока: Бурятии, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краёв, Магаданской и Сахалинской областей и Якутии. Медали были разыграны в 13 весовых категориях, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Боксёры Бурятии завоевали 5 медалей чемпионата ДФО
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