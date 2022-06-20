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Боксёры Бурятии завоевали 5 медалей чемпионата ДФО

Боксёры Бурятии завоевали 5 медалей чемпионата ДФО
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта РБ
Альберт Гатауллин стал чемпионом Дальнего Востока

Спортсмен из Бурятии, мастер спорта России по боксу Альберт Гатауллин одержал победу на чемпионате Дальневосточного федерального округа по боксу среди мужчин в весовой категории 54 кг.

- Это не единственная награда нашей сборной. Серебряными призёрами турнира стала Баир Батлаев в весовой категории 54 кг и Николай Комаров в категории 92 кг. Дугар Айсуев и Антон Хорхонов завоевали бронзовые медали чемпионата, - рассказал министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.

Прошедший турнир для спортсменов Дальнего Востока стал отборочным на чемпионат России по боксу, который состоится в Чите. Всего в соревнованиях приняли участие около 70 боксёров из семи регионов Дальнего Востока: Бурятии, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краёв, Магаданской и Сахалинской областей и Якутии. Медали были разыграны в 13 весовых категориях, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
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