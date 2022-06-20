В Бурятии откроют туристский сезон на Щучьем озере

Церемония открытия пройдёт 24 июня



Жителей и гостей Селенгинского района Бурятии приглашают на открытие туристского сезона на озере Щучье. Очередное ежегодное мероприятие пройдёт 24 июня.



В программе праздника: музыкальные номера, живой звук от группы «Smakband» и дискотека. Будут работать расположенные на побережье кафе и закусочные.



Начало церемонии открытия туристского сезона состоится в 16:30, сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района РБ.



Возрастное ограничение 18+

