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В Бурятии откроют туристский сезон на Щучьем озере

В Бурятии откроют туристский сезон на Щучьем озере
Общество,  Фото:pixabay.com
Церемония открытия пройдёт 24 июня

Жителей и гостей Селенгинского района Бурятии приглашают на открытие туристского сезона на озере Щучье. Очередное ежегодное мероприятие пройдёт 24 июня.

В программе праздника: музыкальные номера, живой звук от группы «Smakband» и дискотека. Будут работать расположенные на побережье кафе и закусочные.

Начало церемонии открытия туристского сезона состоится в 16:30, сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района РБ.

Возрастное ограничение 18+
Бурятия туризм Щучье озеро Селенгинский район купальный сезон

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