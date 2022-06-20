Спортсмен занял второе место в миксте
С 13 по 18 июня в столице Казахстана, городе Нур-Султан прошёл международный турнир «Гран-При Нур-Султан» по стрельбе из лука. В соревнованиях приняли участие около 200 профессиональных спортсменов из 11 стран: Австрии, Чехии, Польши, Грузии, Бангладеша, России, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана.
В турнире принял участие спортсмен из Бурятии Сергей Цыренов. В миксте закаменский лучник занял почётное второе место, сообщает пресс-служба ОМФКиС Закменского района.
В соревнованиях участвовало большое количество призёров Олимпийских и Азиатских игр, чемпионатов мира, Азии, Европы. В рамках турнира разыграли 12 комплектов медалей в упражнениях личного и командного первенств.
Лучник из Бурятии стал призёром турнира в Казахстане
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