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Лучник из Бурятии стал призёром турнира в Казахстане

Лучник из Бурятии стал призёром турнира в Казахстане
Общество,  Фото:ОМФКиС Закменского района
Спортсмен занял второе место в миксте

С 13 по 18 июня в столице Казахстана, городе Нур-Султан прошёл международный турнир «Гран-При Нур-Султан» по стрельбе из лука. В соревнованиях приняли участие около 200 профессиональных спортсменов из 11 стран: Австрии, Чехии, Польши, Грузии, Бангладеша, России, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана.

В турнире принял участие спортсмен из Бурятии Сергей Цыренов. В миксте закаменский лучник занял почётное второе место, сообщает пресс-служба ОМФКиС Закменского района.

В соревнованиях участвовало большое количество призёров Олимпийских и Азиатских игр, чемпионатов мира, Азии, Европы. В рамках турнира разыграли 12 комплектов медалей в упражнениях личного и командного первенств.
Бурятия стрельба из лука спорт международный турнир

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