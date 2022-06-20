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В Бурятии провели турнир по разбиванию хребтовой кости

В Бурятии провели турнир по разбиванию хребтовой кости
Общество,  Фото:ОМФКиС Закаменского района
Абсолютным чемпионом стал житель села Бортой

18 июня в Закаменском районе Бурятии прошёл республиканский турнир по разбиванию хребтовой кости. Участниками соревнований в селе Шара-Азарга стали более 150 участников.

Как сообщает ОМФКиС Закаменского района, турнир продлился до позднего вечера. По итогам соревнований победителями и призёрами стали:

Возрастная категория от 5 до 13 лет
1 место – Владимир Ц., с. Хуртага
2 место – Галсан Д., с. Санага
3 место – Руслан А., с. Ехэ-Цакир

Возрастная категория от 14 до 21 лет
1 место – Амарсана Б., Сборная команда «Хонгоодоры-Бортой»
2 место – Цырен-Нима Ч., с. Дутулур
3 место – Даниил М., с. Енгорбой

Возрастная категория от 22 до 30 лет
1 место – Намдаков Дандар, сборная команда «Хонгодоры – Хуртага»
2 место – Раднаев Хэшэгто, с. Шара-Азарга
3 место – Шагдуров Баир, с. Хуртага

Возрастная категория от 31 до 39 лет
1 место – Очиров Батор, с. Шара-Азарга, команда «Баян-Сагаан Уула»
2 место – Кутанов Олег, с. Хуртага
3 место – Цыбикжапов Артур, Джидинский район

Возрастная категория от 40 до 52 лет
1 место – Дармаев Гэсэр, команда «Закамна – Боевое братство»
2 место – Цыренов Баярто, с. Хужир
3 место – Дылыков Тимур, с. Санага

Возрастная категория от 53 лет и старше
1 место – Цыренов Цырен Бимбаевич, с. Хужир
2 место – Жамбалов Аркадий Фёдорович, с. Утата
3 место – Шагжеев Пётр Доржиевич, с. Санага

Среди женщин
1 место – Доржиева Баярма, с. Далахай
2 место – Цыренова Баярма, с. Санага
3 место – Гончикова Алина, с. Далахай

В номинации «Самый юный участник» награждён Алдар Д., с. Санага. (5 лет).
В номинации «Самый опытный участник» – Дымбрылов Цырен-Доржо Бадмаевич (80 лет).
В номинации «За красивую технику» - Самбуев Аюр, с. Утата.

В общекомандном зачёте места распределились следующим образом:
1 место – сборная команда «Хонгоодоры»
2 место – команда «Хадын Бургэд», с. Утата
3 место – команда «Баян - Сагаан Уула», с. Шара-Азарга»

Абсолютным чемпионом и обладателем 150000 рублей стал Бадмаев Амарсана, с. Бортой.
Бурятия турнир разбивание хребтовой кости национальные виды спорта Закаменский район

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