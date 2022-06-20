В Бурятии провели турнир по разбиванию хребтовой кости

Общество, Фото: ОМФКиС Закаменского района

Абсолютным чемпионом стал житель села Бортой



18 июня в Закаменском районе Бурятии прошёл республиканский турнир по разбиванию хребтовой кости. Участниками соревнований в селе Шара-Азарга стали более 150 участников.



Как сообщает ОМФКиС Закаменского района, турнир продлился до позднего вечера. По итогам соревнований победителями и призёрами стали:



Возрастная категория от 5 до 13 лет

1 место – Владимир Ц., с. Хуртага

2 место – Галсан Д., с. Санага

3 место – Руслан А., с. Ехэ-Цакир



Возрастная категория от 14 до 21 лет

1 место – Амарсана Б., Сборная команда «Хонгоодоры-Бортой»

2 место – Цырен-Нима Ч., с. Дутулур

3 место – Даниил М., с. Енгорбой



Возрастная категория от 22 до 30 лет

1 место – Намдаков Дандар, сборная команда «Хонгодоры – Хуртага»

2 место – Раднаев Хэшэгто, с. Шара-Азарга

3 место – Шагдуров Баир, с. Хуртага



Возрастная категория от 31 до 39 лет

1 место – Очиров Батор, с. Шара-Азарга, команда «Баян-Сагаан Уула»

2 место – Кутанов Олег, с. Хуртага

3 место – Цыбикжапов Артур, Джидинский район



Возрастная категория от 40 до 52 лет

1 место – Дармаев Гэсэр, команда «Закамна – Боевое братство»

2 место – Цыренов Баярто, с. Хужир

3 место – Дылыков Тимур, с. Санага



Возрастная категория от 53 лет и старше

1 место – Цыренов Цырен Бимбаевич, с. Хужир

2 место – Жамбалов Аркадий Фёдорович, с. Утата

3 место – Шагжеев Пётр Доржиевич, с. Санага



Среди женщин

1 место – Доржиева Баярма, с. Далахай

2 место – Цыренова Баярма, с. Санага

3 место – Гончикова Алина, с. Далахай



В номинации «Самый юный участник» награждён Алдар Д., с. Санага. (5 лет).

В номинации «Самый опытный участник» – Дымбрылов Цырен-Доржо Бадмаевич (80 лет).

В номинации «За красивую технику» - Самбуев Аюр, с. Утата.



В общекомандном зачёте места распределились следующим образом:

1 место – сборная команда «Хонгоодоры»

2 место – команда «Хадын Бургэд», с. Утата

3 место – команда «Баян - Сагаан Уула», с. Шара-Азарга»



Абсолютным чемпионом и обладателем 150000 рублей стал Бадмаев Амарсана, с. Бортой.

